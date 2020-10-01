Вечно молоды душой

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Никогда не вдавалась в историю праздника, но точно могу сказать, что дата его выбрана очень удачно и символично. Второй месяц осени поворачивает теплый летний сезон к завершению, год становится все старше и старше, с деревьев опадает золотая листва, а по утрам на дорожках серебрится иней, словно седина на висках… Как нельзя подходит по описанию это время года к выражению «серебряный» возраст. О людях, вступивших в этот поистине прекрасный и почтенный период жизни, а точнее, об их увлечениях, наш сегодняшний рассказ. Дубненским представителям старшего поколения скучать не приходится. В городе созданы все условия, чтобы их жизнь была насыщена творческими, культурными, спортивными событиями, мероприятиями и встречами духовной направленности. Одной из таких организаций, призванных организовывать досуг горожан, в том числе и «серебряного» возраста, является Муниципальное автономное учреждение «Городские парки». Накануне праздника, который по случаю Международного дня пожилого человека состоится в Парке семейного отдыха 3 октября, мы побеседовали с режиссером учреждения Татьяной Геннадьевной Малюгиной. - Одно из направлений деятельности МАУ «Городские парки», наряду с озеленением и благоустройством города - это развитие культурно-досуговой деятельности. В нашем городе есть замечательная набережная, есть скверы и парки. И наша задача – организовать на этих площадках интересный досуг для самых разных категорий горожан. Одна из наших любимых категорий населения – это люди «серебряного» возраста, те, кому немного «за…». Именно они откликаются на все наши приглашения и инициативы и с огромным удовольствием участвуют в проводимых на наших площадках мероприятиях. - 3 октября в День пожилого человека в Парке семейного отдыха их ждет интересная программа… - Праздник отмечается 1 октября, а 3 октября, в субботу, в Парке будет проходить марафон скандинавской ходьбы. В 10.45 начнется регистрация, на которую мы ждем всех желающих. Начало мероприятия – в 11.00. Участников ожидает небольшая официальная часть, а далее – старт марафона. Трасса будет пролегать вокруг озера. Она очень комфортна и безопасна. Сколько пройти – каждый участник решает сам, ориентируясь на собственные силы и самочувствие. И тут у нас неизменный девиз: «Главное – участие». Мы очень надеемся на хорошую солнечную погоду и на то, что все участники марафона получат невероятный заряд бодрости и позитива. После церемонии награждения состоится замечательный концерт творческих коллективов города, участниками которых тоже являются люди из так называемой категории «50+». Также будут проходить творческие мастер-классы, организованные Центром социального обслуживания «Родник» и центром «Дружба». Кого мы приглашаем? Всех женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Прийти они должны со своими палками для скандинавской ходьбы и в удобной обуви и одежде. - Для жителей пожилого возраста вы проводите достаточно много мероприятий… - Это действительно так. Именно пожилые люди с удовольствием откликаются на наши предложения, участвуют в наших мероприятиях, в том числе и с целью оздоровления. Так, например, проект губернатора «Активное долголетие» на наших площадках трансформировался в фитнес проект «Долголетие в здравии». Для наших очаровательных женщин, которые самостоятельно собирались на набережной по два - три человека и занимались физкультурой, мы решили создать условия: подтвердить сборы определенным временем, наличием музыкального сопровождения и пригласить настоящего тренера по фитнесу. В частности, на наше предложение откликнулась Маргарита Трофимчук. Женщины были в восторге, что у них все получается, что они все могут. Тут безусловно важен профессионализм тренера – она подбирала необходимые программы занятий, тем более что группы у нас собирались совершенно неоднородные: были женщины подготовленные и не очень. Но тренер для всех нашла занятия по силам. И вот тут, раз уж сегодня наши герои – люди «серебряного» возраста, я не могу не отметить невероятно отзывчивого человека – председателя городского совета ветеранов Наталью Михайловну Шувикову. Она откликается на все без исключения наши предложения, принимает активное участие в подготовке праздников и мероприятий. Она очень организованный и внимательный руководитель и своей энергией и неиссякаемыми идеями заряжает всех вокруг. Еще один наш проект – экологический фестиваль «Удачный день», привлек огромное количество людей пенсионного возраста. Когда мы только решили его провести, то не было сомнений, что нас снова поддержат ветераны. Наталья Михайловна активно включилась в процесс организации праздника. Какое же разнообразие удалось представить на фестивале благодаря нашим любимым женщинам: это и домашние заготовки, и экзотические овощи, и традиционные. Необыкновенных сортов цветы, саженцы, гигантские плоды… Основная идея – дать возможность жителям, в первую очередь пожилого возраста, пообщаться, обменяться секретами. Благодаря Совету ветеранов нам все удалось, а в завершение праздника мы дружно дегустировали шашлыки в конкурсе на лучший маринад… У нас был замечательный спонсор и организатор конкурса – Александр Красин (компания «ПельмешОК»), который готовил шашлык по рецептам участников. В итоге победил маринад дубненки Людмилы. Шашлык по ее рецепту оказался самым вкусным! Благодаря совету ветеранов нам удалось найти еще одну замечательную женщину - Ларису Петровну Бобкову, которая, несмотря на свой почтенный возраст, занимается выращиванием прекрасного сада на территории Дома ветеранов. На фестивале она представила фотовыставку и пригласила всех участников на экскурсию по саду. МАУ «Городские парки» поздравляет всех членов Городского совета ветеранов с Днем пожилого человека, а его председателю – Наталье Михайловне Шувиковой и всем активистам выражает искреннюю благодарность за отзывчивость, неравнодушие и заботу о людях пожилого возраста, которые, как показывают наши праздники, остаются молоды душой! Подготовила Анна Сухая Вечно молоды душой 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Никогда не вдавалась в историю праздника, но точно могу сказать, что дата его выбрана очень удачно и символично. Второй месяц осени поворачивает теплый летний сезон к завершению, год становится все старше и старше, с деревьев опадает золотая листва, а по утрам на дорожках серебрится иней, словно седина на висках… Как нельзя подходит по описанию это время года к выражению «серебряный» возраст. О людях, вступивших в этот поистине прекрасный и почтенный период жизни, а точнее, об их увлечениях, наш сегодняшний рассказ. Дубненским представителям старшего поколения скучать не приходится. В городе созданы все условия, чтобы их жизнь была насыщена творческими, культурными, спортивными событиями, мероприятиями и встречами духовной направленности. Одной из таких организаций, призванных организовывать досуг горожан, в том числе и «серебряного» возраста, является Муниципальное автономное учреждение «Городские парки». Накануне праздника, который по случаю Международного дня пожилого человека состоится в Парке семейного отдыха 3 октября, мы побеседовали с режиссером учреждения Татьяной Геннадьевной Малюгиной. - Одно из направлений деятельности МАУ «Городские парки», наряду с озеленением и благоустройством города - это развитие культурно-досуговой деятельности. В нашем городе есть замечательная набережная, есть скверы и парки. И наша задача – организовать на этих площадках интересный досуг для самых разных категорий горожан. Одна из наших любимых категорий населения – это люди «серебряного» возраста, те, кому немного «за…». Именно они откликаются на все наши приглашения и инициативы и с огромным удовольствием участвуют в проводимых на наших площадках мероприятиях. - 3 октября в День пожилого человека в Парке семейного отдыха их ждет интересная программа… - Праздник отмечается 1 октября, а 3 октября, в субботу, в Парке будет проходить марафон скандинавской ходьбы. В 10.45 начнется регистрация, на которую мы ждем всех желающих. Начало мероприятия – в 11.00. Участников ожидает небольшая официальная часть, а далее – старт марафона. Трасса будет пролегать вокруг озера. Она очень комфортна и безопасна. Сколько пройти – каждый участник решает сам, ориентируясь на собственные силы и самочувствие. И тут у нас неизменный девиз: «Главное – участие». Мы очень надеемся на хорошую солнечную погоду и на то, что все участники марафона получат невероятный заряд бодрости и позитива. После церемонии награждения состоится замечательный концерт творческих коллективов города, участниками которых тоже являются люди из так называемой категории «50+». Также будут проходить творческие мастер-классы, организованные Центром социального обслуживания «Родник» и центром «Дружба». Кого мы приглашаем? Всех женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Прийти они должны со своими палками для скандинавской ходьбы и в удобной обуви и одежде. - Для жителей пожилого возраста вы проводите достаточно много мероприятий… - Это действительно так. Именно пожилые люди с удовольствием откликаются на наши предложения, участвуют в наших мероприятиях, в том числе и с целью оздоровления. Так, например, проект губернатора «Активное долголетие» на наших площадках трансформировался в фитнес проект «Долголетие в здравии». Для наших очаровательных женщин, которые самостоятельно собирались на набережной по два - три человека и занимались физкультурой, мы решили создать условия: подтвердить сборы определенным временем, наличием музыкального сопровождения и пригласить настоящего тренера по фитнесу. В частности, на наше предложение откликнулась Маргарита Трофимчук. Женщины были в восторге, что у них все получается, что они все могут. Тут безусловно важен профессионализм тренера – она подбирала необходимые программы занятий, тем более что группы у нас собирались совершенно неоднородные: были женщины подготовленные и не очень. Но тренер для всех нашла занятия по силам. И вот тут, раз уж сегодня наши герои – люди «серебряного» возраста, я не могу не отметить невероятно отзывчивого человека – председателя городского совета ветеранов Наталью Михайловну Шувикову. Она откликается на все без исключения наши предложения, принимает активное участие в подготовке праздников и мероприятий. Она очень организованный и внимательный руководитель и своей энергией и неиссякаемыми идеями заряжает всех вокруг. Еще один наш проект – экологический фестиваль «Удачный день», привлек огромное количество людей пенсионного возраста. Когда мы только решили его провести, то не было сомнений, что нас снова поддержат ветераны. Наталья Михайловна активно включилась в процесс организации праздника. Какое же разнообразие удалось представить на фестивале благодаря нашим любимым женщинам: это и домашние заготовки, и экзотические овощи, и традиционные. Необыкновенных сортов цветы, саженцы, гигантские плоды… Основная идея – дать возможность жителям, в первую очередь пожилого возраста, пообщаться, обменяться секретами. Благодаря Совету ветеранов нам все удалось, а в завершение праздника мы дружно дегустировали шашлыки в конкурсе на лучший маринад… У нас был замечательный спонсор и организатор конкурса – Александр Красин (компания «ПельмешОК»), который готовил шашлык по рецептам участников. В итоге победил маринад дубненки Людмилы. Шашлык по ее рецепту оказался самым вкусным! Благодаря совету ветеранов нам удалось найти еще одну замечательную женщину - Ларису Петровну Бобкову, которая, несмотря на свой почтенный возраст, занимается выращиванием прекрасного сада на территории Дома ветеранов. На фестивале она представила фотовыставку и пригласила всех участников на экскурсию по саду. МАУ «Городские парки» поздравляет всех членов Городского совета ветеранов с Днем пожилого человека, а его председателю – Наталье Михайловне Шувиковой и всем активистам выражает искреннюю благодарность за отзывчивость, неравнодушие и заботу о людях пожилого возраста, которые, как показывают наши праздники, остаются молоды душой! Подготовила Анна Сухая Вечно молоды душой 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Никогда не вдавалась в историю праздника, но точно могу сказать, что дата его выбрана очень удачно и символично. Второй месяц осени поворачивает теплый летний сезон к завершению, год становится все старше и старше, с деревьев опадает золотая листва, а по утрам на дорожках серебрится иней, словно седина на висках… Как нельзя подходит по описанию это время года к выражению «серебряный» возраст. О людях, вступивших в этот поистине прекрасный и почтенный период жизни, а точнее, об их увлечениях, наш сегодняшний рассказ. Дубненским представителям старшего поколения скучать не приходится. В городе созданы все условия, чтобы их жизнь была насыщена творческими, культурными, спортивными событиями, мероприятиями и встречами духовной направленности. Одной из таких организаций, призванных организовывать досуг горожан, в том числе и «серебряного» возраста, является Муниципальное автономное учреждение «Городские парки». Накануне праздника, который по случаю Международного дня пожилого человека состоится в Парке семейного отдыха 3 октября, мы побеседовали с режиссером учреждения Татьяной Геннадьевной Малюгиной. - Одно из направлений деятельности МАУ «Городские парки», наряду с озеленением и благоустройством города - это развитие культурно-досуговой деятельности. В нашем городе есть замечательная набережная, есть скверы и парки. И наша задача – организовать на этих площадках интересный досуг для самых разных категорий горожан. Одна из наших любимых категорий населения – это люди «серебряного» возраста, те, кому немного «за…». Именно они откликаются на все наши приглашения и инициативы и с огромным удовольствием участвуют в проводимых на наших площадках мероприятиях. - 3 октября в День пожилого человека в Парке семейного отдыха их ждет интересная программа… - Праздник отмечается 1 октября, а 3 октября, в субботу, в Парке будет проходить марафон скандинавской ходьбы. В 10.45 начнется регистрация, на которую мы ждем всех желающих. Начало мероприятия – в 11.00. Участников ожидает небольшая официальная часть, а далее – старт марафона. Трасса будет пролегать вокруг озера. Она очень комфортна и безопасна. Сколько пройти – каждый участник решает сам, ориентируясь на собственные силы и самочувствие. И тут у нас неизменный девиз: «Главное – участие». Мы очень надеемся на хорошую солнечную погоду и на то, что все участники марафона получат невероятный заряд бодрости и позитива. После церемонии награждения состоится замечательный концерт творческих коллективов города, участниками которых тоже являются люди из так называемой категории «50+». Также будут проходить творческие мастер-классы, организованные Центром социального обслуживания «Родник» и центром «Дружба». Кого мы приглашаем? Всех женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Прийти они должны со своими палками для скандинавской ходьбы и в удобной обуви и одежде. - Для жителей пожилого возраста вы проводите достаточно много мероприятий… - Это действительно так. Именно пожилые люди с удовольствием откликаются на наши предложения, участвуют в наших мероприятиях, в том числе и с целью оздоровления. Так, например, проект губернатора «Активное долголетие» на наших площадках трансформировался в фитнес проект «Долголетие в здравии». Для наших очаровательных женщин, которые самостоятельно собирались на набережной по два - три человека и занимались физкультурой, мы решили создать условия: подтвердить сборы определенным временем, наличием музыкального сопровождения и пригласить настоящего тренера по фитнесу. В частности, на наше предложение откликнулась Маргарита Трофимчук. Женщины были в восторге, что у них все получается, что они все могут. Тут безусловно важен профессионализм тренера – она подбирала необходимые программы занятий, тем более что группы у нас собирались совершенно неоднородные: были женщины подготовленные и не очень. Но тренер для всех нашла занятия по силам. И вот тут, раз уж сегодня наши герои – люди «серебряного» возраста, я не могу не отметить невероятно отзывчивого человека – председателя городского совета ветеранов Наталью Михайловну Шувикову. Она откликается на все без исключения наши предложения, принимает активное участие в подготовке праздников и мероприятий. Она очень организованный и внимательный руководитель и своей энергией и неиссякаемыми идеями заряжает всех вокруг. Еще один наш проект – экологический фестиваль «Удачный день», привлек огромное количество людей пенсионного возраста. Когда мы только решили его провести, то не было сомнений, что нас снова поддержат ветераны. Наталья Михайловна активно включилась в процесс организации праздника. Какое же разнообразие удалось представить на фестивале благодаря нашим любимым женщинам: это и домашние заготовки, и экзотические овощи, и традиционные. Необыкновенных сортов цветы, саженцы, гигантские плоды… Основная идея – дать возможность жителям, в первую очередь пожилого возраста, пообщаться, обменяться секретами. Благодаря Совету ветеранов нам все удалось, а в завершение праздника мы дружно дегустировали шашлыки в конкурсе на лучший маринад… У нас был замечательный спонсор и организатор конкурса – Александр Красин (компания «ПельмешОК»), который готовил шашлык по рецептам участников. В итоге победил маринад дубненки Людмилы. Шашлык по ее рецепту оказался самым вкусным! Благодаря совету ветеранов нам удалось найти еще одну замечательную женщину - Ларису Петровну Бобкову, которая, несмотря на свой почтенный возраст, занимается выращиванием прекрасного сада на территории Дома ветеранов. На фестивале она представила фотовыставку и пригласила всех участников на экскурсию по саду. МАУ «Городские парки» поздравляет всех членов Городского совета ветеранов с Днем пожилого человека, а его председателю – Наталье Михайловне Шувиковой и всем активистам выражает искреннюю благодарность за отзывчивость, неравнодушие и заботу о людях пожилого возраста, которые, как показывают наши праздники, остаются молоды душой! Подготовила Анна Сухая