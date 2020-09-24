18 сентября Максим Данилов сложил с себя полномочия главы городского округа Дубна по собственному желанию. Напомним, он был избран на пост главы города Дубны в 2017 году. В 2018 году стал главой одноименного городского округа.

Завершая свою работу в должности главы Администрации городского округа Дубна, Максим Николаевич обратился к дубненцам:

«Уважаемые жители, дорогие коллеги! Сегодня завершилась моя работа в должности главы Администрации городского округа Дубна. Благодарю всех жителей округа за совместную работу на благо нашего муниципалитета, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику на протяжении трёх лет. Интересы жителей всегда были приоритетны для меня, и я искренне уважаю мнение каждого из вас.

Благодарю всех подписчиков за внимание к официальной хронике, мне всегда было приятно общаться с вами и видеть, что вам не безразлична жизнь родного города.

Коллеги! Вы замечательная команда, нам удалось многое сделать за последние годы, и это бесспорный результат наших совместных с вами усилий.

Я благодарен губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву за доверие и предоставленную возможность работать в наукограде и вложить свой труд в его развитие.

Желаю каждому благополучия, добра и счастья, а любимой Дубне развития, процветания и движения вперёд!»

Постановлением главы городского округа Дубна Максима Николаевича Данилова №108ПГ-17 от 18 сентября 2020 года в связи с его отставкой по собственному желанию с 18:00 часов 18 сентября 2020 года временно исполняющим полномочия главы городского округа Дубна Московской области назначен заместитель главы Администрации Сергей Александрович Куликов.

Свою трудовую деятельность Сергей Куликов начал в Объединённом институте ядерных исследований в 2000 году, пройдя путь от стажёра-исследователя до начальника научно-экспериментального отдела комплекса спектрометров. В 2006 году Сергею Куликову присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук, а в 2018 году - доктора физико-математических наук.

Входил в состав научно-технического совета Московской области. С начала работы Общественного совета при дирекции Объединённого института ядерных исследований по взаимодействию с органами местного самоуправления городского округа Дубна был его председателем, в последующем - заместителем председателя.

С 2009 года и до недавнего времени Сергей Куликов был депутатом Совета депутатов городского округа Дубна. Последние три года возглавлял Совет депутатов городского округа Дубна.

На внеочередном заседании дубненского Совета депутатов его новым председателем избран Андрей Владимирович Тамонов.

Андрей Владимирович с 1997 года по настоящее время работает в Объединённом институте ядерных исследований, куда пришёл ещё студентом, затем трудился на должностях стажера-исследователя, младшего научного сотрудника, научного сотрудника. Сейчас является руководителем Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

В 2006 году окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 2012 году стал доверенным лицом Президента РФ Владимира Путина. В 2013 году - доверенным лицом губернатора Московской области Андрея Воробьёва.