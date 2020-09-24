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Посадили деревца Печать
24.09.2020 05:33

Экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево»  проходит в сентябре по всему Подмосковью. Вот уже семь лет активное участие в ней принимают жители нашего наукограда. В субботу, 19 сентября, неравнодушные горожане, представители молодежных и общественных организаций, сотрудники администрации и депутаты посадили более 100 деревьев. Молодые саженцы - дубы, рябины, клёны, берёзы, туи, тополя - появились на разных площадках нашего города.

Эта акция объединила представителей разных поколений дубненцев и стала настоящим праздником, особенно для детворы. После посадки растений всех участников угостили ароматным чаем с пирожками.

ВРИП главы городского округа Дубна Сергей Куликов, обращаясь к участникам акции, отметил:  «Такие акции, помимо того, что они приносят весомый экологический эффект, объединяют всех нас! Благодарю всех, кто сегодня был с нами».

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. В 2019 году в ней участвовали 3 млн человек из 80 субъектов, которые высадили свыше 35 млн деревьев. В этом году планируется преодолеть отметку в 40 млн.
  		 
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