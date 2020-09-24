Авторский коллектив Сектора низких температур Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований - ведущий инженер Иван Сергеевич Городнов и младший научный сотрудник Антон Сергеевич Должиков - удостоен ежегодной премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил 15 премий в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов. Победителями в 2020 году стали 13 ученых и два авторских коллектива. Из числа 15 победителей конкурсного отбора в этом году десять представляют наукограды Подмосковья. По три победителя из Черноголовки и Пущина, два - из Фрязина и по одному – из Дубны и Королева. Кроме того, лауреатами стали представители Мытищ, Одинцова, Шатуры, Подольска, а также сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ), расположенного в Москве.

«Ежегодно лауреатами премии губернатора Московской области в сфере науки становятся ученые и авторские коллективы региона, представляющие на конкурсный отбор наиболее перспективные научные разработки и исследования из самых различных сфер. В этом году, например, премии были удостоены исследования в области медицины, ядерных технологий, материаловедения, физики, химии и других научных направлений. Размер премии - 700 тысяч рублей», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.