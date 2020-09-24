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24.09.2020 05:31
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С 16 сентября по маршруту экспрессов до Дубны будет ходить новый поезд серии ЭП2Д.
Электропоезд соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Состав отличается современным дизайном, комфортабельностью и функциональностью.
Кресла выполнены из износостойких материалов, в тамбурах имеются поручни и крепления для велосипедов, в вагонах оборудованы USB-розетки. Система обеспечения микроклимата обладает функцией обеззараживания воздуха.
Для беспрепятственного въезда в поезд людей с ограниченными возможностями в головных вагонах установлены специальные пандусы, предусмотрены крепления для инвалидных колясок.
Новый поезд серии ЭП2Д из наукограда отправляется утром в 6:10, из Москвы - вечером в 18:46.