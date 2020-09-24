Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
До Москвы – с комфортом Печать
24.09.2020 05:31

С 16 сентября по маршруту экспрессов до Дубны будет ходить новый поезд серии ЭП2Д.

Электропоезд соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Состав отличается современным дизайном, комфортабельностью и функциональностью.

Кресла выполнены из износостойких материалов, в тамбурах имеются поручни и крепления для велосипедов, в вагонах оборудованы USB-розетки. Система обеспечения микроклимата обладает функцией обеззараживания воздуха.

Для беспрепятственного въезда в поезд людей с ограниченными возможностями в головных вагонах установлены специальные пандусы, предусмотрены крепления для инвалидных колясок.

Новый поезд серии ЭП2Д из наукограда отправляется утром в 6:10, из Москвы - вечером в 18:46.
  		 
< Сентября 2020 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо