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17.09.2020 08:56
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Состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель Московской области 2020», в котором приняли участие 40 водителей от крупнейших перевозчиков общественного транспорта Подмосковья. Лучшим водителем автобуса малого класса назван водитель дубненского предприятия «РАТА-Экспресс» Александр Садовников.
Конкурс состоялся при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области.
Он проводился в регионе впервые и проходил по системе личного первенства и в двух категориях: на автобусах большого и малого класса. Программа соревнований включала: проверку теоретических знаний по правилам дорожного движения и маневрирование на автобусе. Водителям предстояло пройти 9 заданий на мастерство вождения, среди них «тоннельные ворота», «автобусная остановка», «комфортное вождение».
Лучшим водителем автобуса малого класса и обладателем туристической путёвки стал водитель дубненской транспортной пассажирской компании «РАТАЭкспрес» Александр Садовников.
Это значимая победа как самого Александра Садовникова, так и для генерального директора ООО «РАТА-Экспресс» Павла Насонова и всех сотрудников предприятия.