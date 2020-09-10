Ивана Степановича Юдина с 85-летним юбилеем!



В день вашего славного юбилея мы выражаем искреннюю благодарность за все хорошее, что вы делаете для дубненских ветеранов и бывших несовершеннолетних узников фашизма, проживающих в нашем городе, руководителем организации которых вы являетесь много лет.

Вся ваша жизнь и трудовая деятельность ознаменованы высоким чувством долга, ответственности за порученное дело.

Надеемся, что ваш высокий авторитет придаст прилив жизненных сил всем, кому посчастливилось с вами работать.

Примите наши искренние, сердечные поздравления! Желаем вам всего доброго, земных благ, крепкого здоровья, долгих и радостных лет жизни!

Городской Совет ветеранов

Материал к юбилею И.С. Юдина от организации бывших малолетних узников читайте в следующем номере «Встречи».