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C юбилеем! Печать
10.09.2020 05:09

Ивана Степановича Юдина с 85-летним юбилеем!

В день вашего славного юбилея мы выражаем искреннюю благодарность за все хорошее, что вы делаете для дубненских ветеранов и бывших несовершеннолетних узников фашизма, проживающих в нашем городе, руководителем организации которых вы являетесь много лет.

Вся ваша жизнь и трудовая деятельность ознаменованы высоким чувством долга, ответственности за порученное дело.

Надеемся, что ваш высокий авторитет придаст прилив жизненных сил всем, кому посчастливилось с вами работать.

Примите наши искренние, сердечные поздравления! Желаем вам всего доброго, земных благ, крепкого здоровья, долгих и радостных лет жизни!

Городской Совет ветеранов

Материал к юбилею И.С. Юдина от организации бывших малолетних узников читайте в следующем номере «Встречи».
  		 
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