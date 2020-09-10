Начался новый учебный год. Конечно же, это большой праздник для ребят и их родителей, очередной этап на пути к новым вершинам и личностному росту. Желаю всем ребятам отличных оценок, а педагогам - оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и плодотворной работы.

Хочу обратиться ко всем водителям. Управляя транспортным средством, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны при движении в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам.

Родителям младших школьников необходимо в первую очередь вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до школы, объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть дороги, как безопасно дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным. Также родителям следует взять за правило ежедневно перед выходом из дома напоминать детям о соблюдении Правил дорожного движения.

Необходимо разъяснять опасность использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе проезжей части.

Обеспечить безопасность юного пешехода в темное время суток помогут светоотражающие элементы. Чем больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он станет для водителей.

Если родители подвозят детей к школе на автомобиле, нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены. Кроме того, важно обеспечивать безопасность ребенка не только во время движения, но и при посадке и высадке из транспортного средства.

И, пожалуй, самый главный совет всем родителям - будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте!

Ю.В. ПЕТРУШЕНКО, начальник ОГИБДД по г.о. Дубна