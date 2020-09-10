.Мы часто возвращаемся в мыслях к своей школьной жизни. Мы - это два класса, поступившие в школу № 4 в 1961 году. Кажется, никто не прожил этих лет так счастливо, как мы. Нас много, мы разные взрослые люди, каждый со своей жизнью и судьбой. Но мы - сообщество, нас объединила школа, которой в этом году исполняется 65 лет. У нас много общих воспоминаний, и в то же время каждый помнит милые именно его сердцу детали. Этими своими заметками мы хотим высказать глубокую любовь и благодарность нашей школе и замечательным людям, отдавшим ей свою душу. Школу, как и церковь, составляют люди. Какие учителя - такая и школа. Наша школа - это наши учителя. Ах, какой дух царил в нашей школе! Как нас любили! Нас действительно любили наши учителя, а мы любили их. И эта любовь не исчезла с годами, как это часто случается, а стала еще трогательнее и нежнее. Мы любим и помним их всех: Лидию Сергеевну Иванову, Марию Ивановну Чуркину, Раису Александровну Смирнову, Екатерину Степановну Сунгоркину, Нину Михайловну Тришкину, Зою Николаевну Голову, Любовь Спиридоновну Трехалину, Марию Александровну Соловьеву, Семена Иосифовича Горбаткина, Александру Сергеевну Бычкову, Нину Александровну Сабанину, Таисию Васильевну Иванову, Миру Алексеевну Федяеву, Татьяну Сергеевну Бугринову, Нину Максимовну Мирошниченко, Анастасию Михайловну Якину, Елену Павловну Дементьеву, Татьяну Алексеевну Осипову, Анатолия Александровича Константинова, Эвелину Николаевну Говоркову, Григория Дмитриевича Луппова, Сергея Николаевича Фролова, Таисию Петровну Насонову, Зинаиду Павловну Семенову, Екатерину Васильевну Жохову, Зинаиду Борисовну Кузнецову, Юрия Алексеевича Алебастрова, Галину Ивановну Савину, Полину Савельевну Григорьеву, Петра Петровича Логвинова, Василия Петровича Быкова, Алексея Николаевича Касаткина. Через год после окончания школы воспоминания были яркими и свежими. Это уроки, «приколы» на них, поездки в театры, походы, первая любовь... Когда прошло 10 лет, память отсортировала лучшее… Когда пришло сегодняшнее 50-летие со дня окончания, хочется, как никогда, благодарить людей, отдававших нам себя без остатка. Их лица и через год, и через 50 лет в памяти всегда одинаково молоды - этого нельзя забыть и изменить. Они, тогдашние, всегда ассоциируются с понятием «моя школа». Меняемся мы, они, но есть моменты, которые в памяти навсегда: лицо Нины Михайловны Тришкиной на репетиции спектакля «Белеет парус одинокий»; испачканный мелом рукав увлеченной Таисии Васильевны Ивановой на уроке математики; тишина такая, что муху слышно, когда Александра Сергеевна Бычкова на уроке литературы поет романс «Я вас любил»; удивительное замечание Володе Молчанову, сделанное на уроке английского языка Семеном Иосифовичем Горбаткиным, стоящим лицом к доске, спиной к классу; дискуссии с руководством школы о длине волос Игоря Займидороги и многое-многое другое. А поделенный на всех пончик за 4 копейки после урока физкультуры? А рассказы взахлеб о поездках в трудовые лагеря в Турово и Молдавию? А школьный зал, где яблоку негде было упасть, на концерте, приготовленном нашими мальчишками к 10-летию окончания школы? Все это с нами. И это счастье. Самое первое воспоминание о школе - первый учитель. Это наша Раиса Александровна Смирнова. Как же можно забыть те первые дни, ее строгий голос, седые (уже тогда) волосы, лучистые глаза. Умение увидеть всех, подойти к каждому, а ведь нас село за парты 42 человека. Строгая, требовательная, добрая, бескорыстная, человек трудной судьбы и большого сердца... Только потом, перейдя от нее в 5-й класс, мы и наши родители поняли, как много дала нам Раиса Александровна, чтобы мы дальше могли по-настоящему увлеченно учиться. Годы шли, и когда тяжелая болезнь вошла в ее дом, мы были рядом (и дома, и в больнице). Мы проводили ее в последний путь. Жить так, как живут мои друзья (а это в основном мои одноклассники) - уметь подставить свое плечо в трудную минуту - этому научили нас не только родители, но и наши учителя. Своим примером, своим бескорыстием. Мне всегда хочется поклониться им. Пока они живы и сейчас, когда многих из них уже нет…. Думаю, нет таких людей, которые забыли свою первую учительницу. Конечно, и я очень хорошо помню Екатерину Степановну Сунгоркину, которая впервые встретила нас на пороге тогда ещё юной 4-й школы. Красивая, обаятельная, она с улыбкой здоровалась с нами, и мы без страха отпускали руки мам и вкладывали свои ручонки в ее теплую надежную ладонь. Четыре года она была с нами и уверенно вводила нас в новый мир - мир, где мы должны думать, трудиться, научиться преодолевать лень и забыть слова «не могу» и «не хочу», мир, где столько нового и интересного. Она учила нас учиться, учила радоваться, узнавая новое и постигая ранее неведомое. Она научила нас трудиться, всегда говорила, что учеба - это труд, но труд радостный, потому что этот труд делает нас умнее и лучше, потому что этот труд для нас самих. Спасибо вам за это, дорогая Екатерина Степановна! Мы рады, что и сейчас можем пожелать вам здоровья! Светлым пятном сталась в памяти наша первая классная руководительница - Мария Евгеньевна Голова. Эта очаровательная «нездешняя» женщина поразила наше воображение. Конечно, мы не могли оценить тогда ее блестящего знания английского языка, но чувствовали в ней настоящего старшего товарища и иногда злоупотребляли ее отношением: наверное, она долго помнила, как вместе со своим другом везла нас на автобусе в Москву, а мы всю дорогу распевали «тили-тили тесто» ... Замечательным событием нашей школьной жизни была встреча с Любовью Спиридоновной Трехалиной. Когда она говорила: «У меня 45 детей: двое своих и 43 в классе», - мы все знали, что это не пустые слова. А какой это был удивительный учитель! Богатый живой уголок, пришкольный сад-огород, каждодневная работа биологического кружка, великолепные уроки и просто рассказы о природе - всем этим Любовь Спиридоновна воспитывала в детях любовь к живому. Нелегкие обстоятельства личной жизни не ожесточили нашего учителя, всегда ее сердце болело за «своих» детей, и нас она научила неравнодушному отношению к людям. В моих воспоминаниях о школе всегда присутствует учитель биологии Любовь Спиридоновна Трехалина. Ее уроки всегда были насыщены интересным материалом, наглядными пособиями. А какой она великолепный рассказчик! Очень много времени я проводила в биологическом кружке, которым руководила Любовь Спиридоновна. Сколько было прочитано книг о животных и растениях, сколько интересных докладов подготовлено! У меня дома всегда было много живности: рыбки, птицы, хомячки, кошки. Но ведь не все дети могут держать дома таких забавных и интересных «братьев наших меньших». В биологическом кружке был большой зверинец, и, думаю, именно там воспитывалось гуманное, сострадательное отношение к беззащитным созданиям, готовность помочь тому, кто очень в тебе нуждается. Но Любовь Спиридоновна привила нам не только любовь ко всему живому. Будучи некоторое время нашим классным руководителем, она знала все наши проблемы и всегда, чем могла, старалась нам помочь. Прожить 10 лет в школе - это у каждого. А потом всегда рядом - это не у всех. Нам повезло. Мы относимся к тем, кому всегда было куда пойти, кому излить душу, у кого попросить совета. Особый дом, особый мир, где все поймут, все простят, где ты по-прежнему ученик, - дом Александры Сергеевны Бычковой и Семена Иосифовича Горбаткина. Они не просто учителя. Они оба подарили нам часть своей жизни и завоевали наши сердца навсегда. Как можно не гордиться Семеном Иосифовичем. Учитель, Человек с большой буквы, верный наш друг, он во многом был и остается для нас примером. Это он в октябре 1940 года был призван в ряды Красной армии, с июня 1943 года служил в действующей армии. При прохождении военной службы на Ленинградском фронте младший лейтенант Горбаткин получил тяжелое ранение. В декабре 1944 года Семен Иосифович был представлен к ордену Красной Звезды, в 1945 - к медали «За боевые заслуги», в мае 1945 - к ордену «Отечественной войны 2-й степени». Нам никогда не забыть того счастья и изумления, когда в наш класс на урок литературы вошла не привычная нам пожилая учительница, а молодая маленькая красавица. Впрочем, тогда она еще не казалась нам такой уж маленькой. Александра Сергеевна Бычкова... Огромная часть нашей жизни. Благоговейная тишина уроков сменялась бурными дебатами о смысле жизни, нашим душам никогда не приходилось лениться рядом с Александрой Сергеевной. Потом мы выросли, и ее уже трудно было разглядеть в кольце учеников, всегда стремившихся поделиться с ней всеми своими проблемами и узнать ее мнение обо всем на свете. Она открыла нам настоящий мир прозы и поэзии, сделала этот мир частью нашей жизни. Все мы немного ревновали ее, когда она вышла замуж за нашего любимого учителя английского языка Семена Иосифовича. И стихи свои мы посвящали Александре Сергеевне, и «ревновали» к сыну Сережке, который родился, когда мы учились в десятом..., которого встречали всем классом у роддома. Да, ее интересовало все, что было интересно нам. Во всех делах, будь то уборка класса, выпуск стенгазеты, оформление литературного кабинета (а он был у нас очень хороший!), работа в колхозе (ездила с нами два раза: в Турово (Серпуховской район) и в Молдавию (совхоз «Кишиневский») - она с нами, всегда и везде первая. Ведь недаром на заседании школьного комитета ВЛКСМ, когда Александра Сергеевна была заместителем директора школы по воспитательной работе, она сказала: «И вы, и я - имеем здесь равный голос, для меня важно, что думаете, чего хотите вы...» И это были не просто слова. На ее уроках у нас всегда было очень интересно. Каждый мог высказать свое мнение. Урок - диспут. И ни один урок литературы не походил на другой, ибо они заканчивались обычно спорами - хорошими, интересными, нужными. Как много нам давал каждый такой урок! На уроках все увлеченно следили за ее рассказами о Пушкине, Есенине, Маяковском, Шолохове… Об их героях... Трудно было заметить, кому из писателей или поэтов Александра Сергеевна отдает больше предпочтения. Всех она для нас старалась сделать любимыми, помогала лучше узнать, глубже понять... Ирина ЛАПИДУС, Евгения ЛОБКО (БЫСТРОВА), Татьяна ВЛАДИМИРОВА (ВОЛЧКОВА), Светлана ЕРШОВА (АКАТОВА), Лев ВЛАДИМИРОВ, Олег ОРЕЛОВИЧ, Евгений ПАСЮК (Выпуск 1971 года) Продолжение в следующем номере «Встречи».