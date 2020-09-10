С 27 июля по 30 августа в Дубне проходил социальный раунд «Трезвый водитель», направленный на предупреждение правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Состоялось более десяти мероприятий, скоординированных на целенаправленное доведение до населения информации по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Напомним, что за прошедшие месяцы 2020 года в Дубне выявлено 67 участников дорожного движения в состоянии опьянения, все они привлечены к административной ответственности.

Юрий Петрушенко, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения:

- Вождение в нетрезвом виде является причиной каждого девятого ДТП с пострадавшими и погибшими в Подмосковье. Это угроза жизни как для водителя, так и для других участников дорожного движения. Это серьёзное правонарушение, которое, согласно ч.1 ст. 12.8 КоАПРФ, влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Помните, если вы посадили за руль своей машины нетрезвого водителя, это тоже грозит штрафом в 30 тыс. рублей с лишением права управления на 1,5 - 2 года. Вождение в нетрезвом виде без водительских прав влечёт административный арест на 10-15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей. Ужесточена мера наказания за нарушение правил дорожного движения в состояния алкогольного опьянения, если по вине нетрезвого водителя в дорожно-транспортном происшествии погиб или пострадал человек - за это нарушителю грозит до 12 лет колонии.