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10.09.2020 04:47
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Уважаемые дубненцы и гости города!
11 сентября стартует 1 этап Всероссийского конкурса среди участковых уполномоченных полиции «Народный участковый-2020», который завершится 20 сентября.
Приглашаем вас к участию в конкурсе! Голосование проводится в режиме онлайн на сайте ОМВД России по городскому округу Дубна. На сайте Отдела размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции. После изучения представленных материалов каждый желающий может отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового, пройдя по ссылке «Народный участковый-2020!»
https://дубна.50.мвд.рф/
народный-участковый-2019