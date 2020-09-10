«Народный участковый-2020!» Уважаемые дубненцы и гости города! 11 сентября стартует 1 этап Всероссийского конкурса среди участковых уполномоченных полиции «Народный участковый-2020», который завершится 20 сентября. Приглашаем вас к участию в конкурсе! Голосование проводится в режиме онлайн на сайте ОМВД России по городскому округу Дубна. На сайте Отдела размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции. После изучения представленных материалов каждый желающий может отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового, пройдя по ссылке «Народный участковый-2020!» https://дубна.50.мвд.рф/ народный-участковый-2019

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