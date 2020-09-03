26 августа, после завершения ремонтных работ кровли здания, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Теремок» открыло свои двери для дорогих воспитанников. Коллектив дошкольного учреждения и родители благодарят Администрацию города в лице главы Максима Николаевича Данилова за то, что была найдена финансовая возможность для решения такой актуальной проблемы. Также мы благодарны Объединенному институту ядерных исследований в лице директора академика РАН Виктора Анатольевича Матвеева за участие в создании безопасной среды для дошкольников, а также подрядную компанию ООО «Аксиома» за оперативность и ответственность при выполнении работ по ремонту кровли здания ДОУ. Коллектив и родители ДОУ № 21 «Теремок»