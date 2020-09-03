Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Благодарны за ремонт кровли Печать
03.09.2020 05:29

26 августа, после завершения ремонтных работ кровли здания, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Теремок» открыло свои двери для дорогих воспитанников.

Коллектив дошкольного учреждения и родители благодарят Администрацию города в лице главы Максима Николаевича Данилова за то, что была найдена финансовая возможность для решения такой актуальной проблемы. Также мы благодарны Объединенному институту ядерных исследований в лице директора академика РАН Виктора Анатольевича Матвеева за участие в создании безопасной среды для дошкольников, а также подрядную компанию ООО «Аксиома» за оперативность и ответственность при выполнении работ по ремонту кровли здания ДОУ.

Коллектив и родители ДОУ № 21 «Теремок»
  		 
< Сентября 2020 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо