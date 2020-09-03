Более 40 детей центра «Журавлик» полностью обеспечены канцелярскими принадлежностями, которые необходимы им для учебы. Акцию накануне Дня знаний 1 сентября организовала и провела Управляющая компания ОЭЗ «Дубна».

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» ко Дню знаний инициировала сбор подарков воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик». Такая благотворительная акция под девизом «Помоги детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, собраться в школу!» проходит в августе ежегодно. В этот раз были открыты четыре места сбора канцтоваров, и на призыв помочь детям, как всегда, откликнулись сотрудники самой Управляющей компании и резиденты ОЭЗ, а также неравнодушные жители города.

В этом году на средства компаний-резидентов было приобретено 34 набора школьника, еще 27 закупил партнер Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» фирма «Кофе Сейчас». В набор входят фломастеры, карандаши и ручки, кисти и краски, клей, линейка, ножницы, альбом для рисования, цветная бумага, тетради и другие канцтовары, необходимые для учебы. Отдельно две больших коробки канцтоваров, различных письменных принадлежностей предоставил резидент Особой экономической зоны «Дубна» компания «ТД Медиа».

Накануне Дня знаний представители Управляющей компании посетили Дубненское отделение участковой социальной службы, которая входит в реабилитационный центр «Журавлик», поздравили его специалистов и воспитанников с наступающим новым учебным годом и вручили подарки. В этом году в школу пойдут 42 ученика разных возрастов, 8 из которых - в первый класс.

- В нашем центре воспитываются ребята из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, их родителям сложно полностью взять на себя расходы по подготовке к началу учебного года, - поделилась заведующая отделением Наталья Шумейко. - Поэтому такая безвозмездная помощь очень ощутима. И я рада в очередной раз сказать огромное спасибо за такой урок доброты вдохновителю и инициатору благотворительной акции – генеральному директору АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антону Владимировичу Афанасьеву, а также поблагодарить всех, кто принял в ней участие. Это очень своевременный и щедрый подарок детям и их родителям.

Светлана ЖУКОВА