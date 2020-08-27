Окончание. Начало в №№28-33 Воспитание будущих рабочих и социальная забота о них Существовавший учебно-производственный и социально-бытовой комплекс училища позволяли педагогическому коллективу вести целенаправленную и системную воспитательную работу. В основе её было воспитание учащихся на основе трудовых, боевых и революционных традициях советского народа, его героического прошлого. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Леонид Васильевич Туркин был опытным идеологическим работником. До работы в училище он продолжительное время возглавлял ДК ОИЯИ. Он обращал внимание на развитие художественного и технического творчества. В короткие сроки был созданы эстрадный оркестр, закуплены необходимые инструменты (руководитель А. Дмитриев). Первый его концерт был дан в канун нового 1972 года. Регулярно подводились итоги социалистического соревнования. Лучшим группам вручались памятные подарки и призы, они стали поощряться экскурсионными поездками по стране. В техническом творчестве отличались мастера производственного обучения: А. Лукашов, Б. Помазкин, Н. Яковлев и большая группа учащихся. Они сумели за два месяца сделать «снегоход», на котором совершались увлекательные прогулки в окрестностях Дубны, вплоть до Кимрского района Калининской области. Большая помощь оказывалась в развитии технического творчества со стороны старших мастеров профтехобразования Н. Д. Волкова и Ю.В. Полицина. Выделялись скромные финансовые средства, слесарные и токарные мастерские. Без этого невозможно было создать что-либо серьезное. Основной воспитательной цели служило и проводимое масштабное озеленение территории училища. На всей территории преобладал песок, и надо было сделать так, чтобы избавиться от эрозии почвы. Для этого в течение продолжительного времени завозился плодоносящий грунт, что позволило задержать от выветривания верхние слои почвы, провести посев травы. Перед всеми учебными группами была поставлена задача: из Ратмино (земля принадлежала училищу) вывезти определенное количество кустарников и деревьев. В течение весны 1973 и 1974 гг. было посажено более 1000 кустов сирени, закуплено у Волжского района гидросооружений более 100 лип, высажено более 500 деревьев. Благодаря организаторскому таланту, настойчивости заместителя директора по хозчасти Виолетты Александровны Шиковой на художественных формах вдоль учебного и общественно-бытовых корпусов были высажены многолетние цветы и серебристые ели. Уже в 1974 году расцвела первая сирень, подросли деревья. Так некогда полностью заболоченная земля превратилась в цветущий оазис левобережной части города. В общежитиях проживало 870 человек, и усилиями Л. В.Туркина и заместителей директора по хозяйственной части В.А. Шиковой и сменившей её З.И. Орловой, комендантов и воспитателей все делалось для того, чтобы ребятам и девчатам было приятно здесь жить и отдыхать. Досуг учащихся был разнообразен. Проходили встречи с передовиками производства ДПКО «Радуга», ветеранами ВОВ, ветеранами сельскохозяйственного производства Талдомского и Дмитровского районов, вечера отдыха, соревнования. Тесные связи были установлены с ДК «Октябрь» и ДК «Мир», детской музыкальной школой. В общежитиях было развернуто соревнование на «Лучшую комнату» и «Лучший этаж», учитывалось санитарное состояние комнат. Нельзя не отметить активную роль в проведении физкультурно-массовой работы В.З. Червякова. Спорт фактически пронизывал все стороны жизни наших учащихся. Каждый день у них начинался с утренней зарядки, по вечерам активно работало несколько спортивных секций, а спортивные соревнования сменяли друг друга. Не удивительно, что по постановке физвоспитания наше училище было в числе лучших в областном спортивном обществе «Трудовые резервы». Большая роль принадлежала военно-патриотическому воспитанию учащихся. Основным предметом также являлась начальная военная подготовка. Ее руководителем был назначен подполковник в отставке Владимир Демьянович Попов, человек, влюбленный в свое дело. Каждое утро он вместе с руководством и педколлективом проводил построение всего личного состава, подводились итоги прошедшего дня. Всё это дисциплинировало учащихся. Ему же принадлежит заслуга в строительстве стрелкового тира на 25 метров - силами старшекурсников и при помощи специалистов СМУ-5. Прекрасно был оборудован кабинет НВП и комнаты хранения оружия. Накануне государственных праздников – Дня Победы, Дня Советской Армии и Военно-Морского флота - им проводилась военно-патриотическая работа вместе с ветеранами войны и офицерами запаса, работавшими в училище. В воспитательном процессе активную помощь и поддержку оказывали общественные организации: партийная организация КПСС (Н.В. Гусева), комсомольская организация (Н. Прислонов), ученическая профсоюзная организация (Н. Заварин) и профсоюзная организация училища (В.М. Устинова и Ю.В. Полицин). Они оказывали позитивное влияние на всю деятельность большого коллектива. В конечном счете все наши воспитательные усилия позволяли в большинстве своем сформировать гармонично развитых молодых людей. СПТУ №5 - лучшее сельское училище в Стране Советов Самое главное в педагогическом процессе - понимание тех, кого мы учим, отдавая силы, знания, опыт. В нашем учебном заведении мы достигли этого, начиная с 1975 года, и эта традиция живет до сих пор в сознании выпускников тех лет, а также ветеранов-педагогов, которые своим трудом завоевали право с гордостью вспоминать то время, когда рождалось новое, еще неосвоенное. Чего мы достигли с 1970 по 1980 год? Многого! Педагогический коллектив сделал все возможное в создании нового типа образовательного учреждения профтехобразования - училища, дающего наряду со специальностью среднее образование, формировании нового типа работника сельского хозяйства. Могу с гордостью сказать: мы действительно стали первопроходцами в вопросах перехода в подготовке кадров массовых профессий со средними образованием и подготовке новых профессий. Уходило в прошлое понятие о том, что сельское хозяйство - есть «черная дыра». Установили тесные связи с сельскохозяйственными предприятиями Московской области и других областей Нечерноземной зоны РСФСР, позволившими учащимся учебного заведения изучать на практике все достижения научно-технического прогресса, внедряемые в то время в сельскохозяйственное производство, стать свидетелями выполнения продовольственной программы в стране. Добились разработки и перехода учебного хозяйства на полный хозрасчет, сделав его уникальным по земельной площади среди учхозов СССР. Наличие в учхозе поголовья крупного скота, в т.ч. дойных коров, позволило обеспечивать население города цельным молоком. Среднее СПТУ №5 получило общесоюзную известность. В 1977 году оно было награждено переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за успехи, достигнутые в подготовке кадров. Впервые в истории Всесоюзного социалистического соревнования было отмечено учебное заведение подобного типа. Такой высокой награды до этого за все время существования города Дубны не удостаивалась ни одна организация. Вручали переходящее Красное Знамя председатель Государственного комитета СССР по профтехобразованию Александр Александрович Булгаков и председатель Государственного комитета РСФСР по профтехобразованию Геронтий Леонтьевич Камаев. Принимали участие партийные, советские работники Московской области и города Дубны. Могу с уверенностью сказать, что именно этот день вручения стал для города Дубны праздником, в котором приняли участие представители всех предприятий и организаций. Самое главное было в том, что это событие было воспринято учащимися с восторгом и гордостью за столь высокую награду. Об училище узнали и за рубежом. С 1975 по 1980 год училище посетили руководители органов образования всех социалистических и части капиталистических стран. Учебное заведение стало площадкой передачи передового опыта. Здесь в 1976 г. прошло масштабное совещание директоров сельских ПТУ страны. Неоднократно на базе учебного заведения и учебного хозяйства проводились всероссийские семинары-совещания директоров СПГУ и учебных хозяйств. Этим гордятся до сих пор как члены педколлектива, так и бывшие выпускники. Хотелось, чтобы современное руководство учебным заведением возродило традиции предшествующего поколения и применяло на практике в учебном процессе то, что незаслуженно забыто. Хочется пожелать администрации города Дубны более пристальнее относится к двум учебным заведением города, которые являются кузницей кадров для города, и всячески способствовать их дальнейшему развитию. Наши друзья и помощники Конечно, педагогический коллектив не смог бы добиться успехов, если бы не всесторонняя помощь руководящих органов профтехобразования страны и республики. Надо отметить, что к нам и нашим проблемам было приковано внимание председателя Государственного комитета по профтехобразованию СССР А.А. Булгакова, а в Государственном комитете по профтехобразованию РСФСР таких руководителей, как Г.Л. Камаев, М.А. Полехин, В.И. Тищенко, В.Г. Агибалов. Это были люди особенного склада, государственные деятели, которые внесли весомый вклад в дело развития системы. Мы получали помощь и поддержку со стороны Московского областного управления профтехобразования, которое продолжительное время возглавлял Борис Степанович Квач - человек красоты душевной, внимательный и обаятельный руководитель, большой государственный деятель. Обладая широким политическим кругозором и организаторским талантом, он умел сплачивать вокруг себя единомышленников: П.П. Кузьмичёва, К.Г. Кязимова, Л.Н. Данилову, Д.Е. Корниенко, Е.Ф. Куликову, Г.О. Самохвалова и других. Несмотря на ряд проблем, коллектив управления умел находить возможности оказания помощи учебным заведением профтехобразования области, находить «тропинки» к сердцу каждого руководителя. В то же время, оценивая прожитое пятидесятилетие учебного заведения, могу с благодарностью отметить, что без помощи местных городских организаций невозможно было достичь высоких результатов в деятельности учебного заведения. Это первые секретари Дубненского ГК КПСС: Г.Л. Рехтин, В.С. Кузнецов, И.В. Зброжек; председатель горисполкома В.Ф. Охрименко, первый заместитель председателя горисполкома О.В. Любимов и его заместитель Н.Г. Беличенко. Большим уважением в нашем коллективе пользовалась инструктор Дубненского ГК КПСС Ж.С. Рыжова, работавшая в свое время в УСМХ №10, которая постоянно вникала во все подробности работы педколлектива, знала основные направления его деятельности. У нашего учебного заведения установились тесные контакты с ОИЯИ, ДПКО «Радуга», СМУ-5 и Ремстройцехом ОИЯИ. Государственный подход по отношению к нам проявлял Административный директор ОИЯИ В.Л. Карповский, начальники СМУ №5 А.С. Родинков, А.П. Тюленев, начальник РСУ ОИЯИ А.В. Тюрин с большим пониманием относились к нашим просьбам и обращениям. Большим другом и помощником был заместитель директора ДПКО «Радуга» Павел Григорьевич Усеня. Как члену ЦК Профсоюзов работников сельского хозяйства СССР, депутату Мособлсовета, мне часто приходилось общаться с руководителями и средним звеном других территорий РСФСР и области, получать от них помощь и поддержку. Добрым словом всегда вспоминаю руководителей Дмитровского района – Н.В. Кудряшову и Гришина; Талдомского района - В.С. Горячева и Н.И. Ганина. Н.И. СУДОРГИН Материал подготовил к печати Н.Н. ПРИСЛОНОВ