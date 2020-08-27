23 августа в День воинской славы у мемориального комплекса ДОТ собрались ветераны, школьники, представители общественных организаций и учреждений культуры, руководители городских структур и предприятий, чтобы склонить головы перед памятным монументом и отдать дань памяти подвигу советского народа. Ровно 77 лет назад вражеские войска под Курском в ходе жесточайших сражений были разгромлены. Чуть позже битву на Курской дуге назовут решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Дубненские ветераны во главе с председателем Городского совета ветеранов Натальей Михайловной Шувиковой поддержали идею провести памятный митинг именно у ДОТа – живого свидетеля страшных событий военных лет, который входил в комплекс защитных сооружений при обороне Москвы. Тем более что обновленный к 75-летнему юбилею Победы ДОТ никто из ветеранов еще не видел. И поездка, организованная к этому памятному месту, стала для многих из них очень дорогим и трогательным подарком. Открыл памятный митинг глава городского округа Максим Николаевич Данилов: - 77 лет назад случился перелом в страшной войне, когда смешались железо, кровь и пот солдат, человеческие судьбы… Тяжелым кулаком ударили мы по фашизму. Не даром говорят: не будите Русь, пока она спит, потому что если разбудили, то пощады уже не будет. И в том бою пощады не было никакой. А это место – памятник ДОТ, который восстановили, со временем набирает все большую силу… В Дубне есть места, куда можно прийти, просто помолчать, и подумать о том, какие ошибки совершать нельзя. И самая большая ошибка, я обращаюсь сейчас к молодежи, - это перестать помнить и любить свою Родину. Любите ее так, как любили ваши сверстники когда-то, воюя на полях сражений. Председатель Городского совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова, поздравляя собравшихся с памятной датой, отметила: «Курская битва необыкновенна по своим масштабам. После Сталинградской битвы и Битвы под Москвой это было самое грандиозное сражение, и оно предрешило исход победы советского народа. Наша сегодняшняя задача – помнить об этом. Городской совет ветеранов ко Дню Победы провел очень большую работу – ни один ветеран не остался без внимания. Не остаются ветераны без нашей поддержки и сегодня. И мы сделаем все, чтобы наши фронтовики, воевавшие на поле боя, и труженики тыла, которые ковали победу в тылу, жили во внимании и заботе. А молодежь чтобы гордилась поколением победителей и помнила великий подвиг». Одним из организаторов и творцов мемориального памятного сооружения в далеком теперь уже 1975 году был главный художник Дубны, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер общественного ордена «Почетный гражданин России»Юрий Иванович Сосин. Присутствовавшая на митинге дочь художника Марина Юрьевна Сосина отметила, что из нескольких сооружений, которые оставались в районе гидросооружения на левом берегу Дубны, было выбрано именно это. «За один день Юрий Иванович Сосин сделал макет, - вспомнила она, - ДОТ подняли и благоустроили, превратив его в небольшой обелиск. И вот уже четыре с половиной десятка лет это место является местом памяти и бесконечной благодарности всем тем, кто отстоял наши стратегические объекты, наш город и нашу Родину». Слова благодарности М.Ю. Сосина адресовала Тимуру Витальевичу Карягину, который вот уже несколько лет занимается благоустройством ДОТа, так что некогда скромный памятный объект с годами превратился в настоящий мемориал, сохранивший до наших дней частицу истории той чудовищной войны... С интересом ветераны и молодое поколение слушали рассказ дубненского краеведа, историка Великой Отечественной войны Леонида Геннадиевича Четверикова, который подробно остановился на основных событиях Курской битвы, а также рассказал о том, как держали оборону Москвы и какую роль в этом сыграли оборонительные сооружения, возведенные в Дубне. Станислав Артемович Бабаев, открывавший 45 лет назад памятник, вспомнил, поднимаясь по ступеням к ДОТу, какой маленькой была тогда ель, посаженная у него… А памятник, отметил он, появился не случайно на этом месте. В то время школы, комсомольские организации активно участвовали в поисковых операциях, обследовали все Подмосковье. Находили орудия, осколки снарядов, останки солдат… «И тогда мы в городе задумались, - поделился он, - что должен быть в городе обелиск, который бы хранил память о подвиге нашего солдата. Решение было принято, был сделан макет, и мы очень быстро установили ДОТ к 30-летнему юбилею Победы». Тимур Карягин с сожалением отметил, что на памятном митинге не смогла присутствовать ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла председатель Совета ветеранов левого берега Нина Григорьевна Дьячкова. Она хорошо помнит девчушек-зенитчиц, которые несли службу на ДОТе и даже вспомнила их фамилии и имена! Так что следующим важным шагом в деле сохранения исторической памяти о героизме наших земляков будет поиск родственников зенитчиц. Наверняка в памяти потомков сохранились рассказы их бабушек и матерей об обороне сооружений в Дубне. А быть может, кто-то из тех молоденьких девчонок еще остался жив… Так что у истории памятного ДОТа обязательно будет продолжение и в наших силах сохранить ее на долгие годы. Анна Сухая Фото автора P.S. Городской совет ветеранов и организаторы памятного митинга выражают особую благодарность директору ООО «Рата-Экспресс» Павлу Анатольевичу Насонову, который предоставил транспорт для ветеранов. Благодаря его неравнодушию и заботе о старшем поколении ветераны Дубны смогли побывать на празднике. Огромная благодарность коллективу ДК «Октябрь» и хору «Сударушка» за творческую программу памятного митинга.