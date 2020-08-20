20 лет назад в Дубне в праздник Преображения Господня или по-народному Яблочный Спас от храма Великомученика Пантелеимона отправился крестный ход к пустырю на Большой Волге, где прошла закладка церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи. Первую сваю забил тогдашний глава города Валерий Эдуардович Прох. Народу собралось великое множество, ноги у всех утопали в песке, а лица сияли от радости. О храме в центре Дубны никто и не мечтал, но нашелся человек, который не только помышлял построить грандиозный храм, но и принялся это осуществлять. Сегодня его имя известно в городе многим – Николай Иванович Захаров, генеральный директор предприятия «Экомебель». Он рано ушел из жизни, но оставил добрую память о себе. Красивый и большой пятикупольный храм стал родным для многих дубненцев. Накануне юбилея храма мы побеседовали с благочинным Дубненско-Талдомского церковного округа настоятелем этого храма протоиереем Павлом Мурзичем. - Отец Павел, Вы, наверняка, слышали немало добрых слов об инициаторе и первостроителе храма, были ли Вы с ним знакомы? – Не был лично знаком. Но вот что интересно. Как раз в 2000 году в августе месяце я сдавал экзамены в Московскую духовную семинарию, а в это время в августе месяце 2000 года в Дубне один бизнесмен решил совершить безумный поступок – построить в городе храм. И вот 20 лет спустя тогдашний худющий семинарист, став протоиереем, приходит на послушание в храм, который заложил незнакомый ему человек – Николай Иванович Захаров. Я не знал этого человека, но то, что о нем слышал, те плоды его трудов, которые вижу, говорят о некой духовной связи с ним. Думаю, что за кружкой чая мне было бы очень интересно послушать этого человека. – Да, Николай Иванович был незаурядной личностью, он, если так можно выразиться, испытывал восторг перед жизнью, ему всё было интересно. Он много доброго сделал для города, в том числе и в духовном плане. Осенью 1996 года сам пришел к священнику Александру Любимову и предложил построить церковь в центре Дубны. В одном из интервью Николай Иванович признавался, что посвящает храм памяти отца, которого очень любил и почитал. Но, как Вы верно заметили, многие посчитали решение о строительстве церкви безумием. – С точки зрения мира, таких людей можно назвать безумцами. Потому что, если это бизнесмен, то получается, что он вкладывает не в развитие своего бизнеса, не выдает тринадцатую зарплату своим сотрудникам, не покупает им квартиры, а вдруг почему-то начинает вкладывать излишки, а может, наоборот, основные средства в то, что, с точки зрения бизнеса, не приносит никакого дохода. Такие люди есть в России, в том числе на Подмосковной земле. Их мало, но они есть. Если раньше купцы соревновались между собой и спорили за землю, чтобы именно его род строил на этой земле храм, то сейчас такого не происходит. - Строительство храма поддерживали и градообразующие предприятия, и администрация города, свой вклад внесли многие люди, как церковные, так и нецерковные... – Храмы на Руси всегда строились либо всем миром, когда жители в ознаменование важных событий в жизни города решали от себя что-то отдать, посвятив это Богу – а Богу, как известно, отдают самое лучшее. Либо, когда в жизни конкретного человека происходили кардинальные внутренние перемены, то, что называется перерождением сознания. Вчера он жил так, а сегодня, по крайней мере, мыслит уже в другом направлении. Может, еще и не получается жить так, как мыслишь, но мыслишь. И вдруг у человека рождается желание построить храм. - В результате усилий таких людей сегодня видим красивый пятикупольный храм с двумя приделами – святой мученице Татиане и Николаю Угоднику, изящную крестильную часовню, симпатичное здание духовно-просветительского центра, уютный парк с мостиком, возле которого ранней весной расцветает диковинная магнолия, посаженная Николаем Ивановичем. Но также видим, что еще много что надо достроить. После смерти Николая Ивановича Захарова (он умер 16 января 2013 года) – главного благотворителя и попечителя храма, строительство замедлилось. – Храму 20 лет. С одной стороны, мы можем сказать, что наш главный, центральный, храм Дубны не достроен. Он не имеет пока законченного вида, нет колокольни, нет должного убранства и благолепия в храме. Много чего нет внешнего, но есть внутреннее – есть приход, который собрался во имя Христа, благодаря трудам Николая Ивановича Захарова. Эти люди есть, и они действуют, они приходят сюда не по разнарядке, а по зову сердца. И каждый день круглый год в этом храме возносятся (уверен, и будут возноситься и после меня) молитвы о ктиторе – основном благотворителе, храмостроителе – рабе Божием Николае. Доброе дело Николая Захарова родом Захаровых не прекращено. Супруга Татьяна Григорьевна всегда интересуется жизнью храма, сокрушается, что та помощь, которая до сих пор оказывается «Экомебелью», не столь значительна и не покрывает даже каждодневные коммунальные нужды прихода. Но эта помощь есть. Я верю, что при первой же возможности и супруга Николая Ивановича Захарова Татьяна Григорьевна, и его сын Алексей будут продолжать его дело. Готовность у них к этому на лицо. Может быть, Господь так ведет наш центральный храм, чтобы и другие люди стали ктиторами, соучастниками завершения строительства. Ведь действительно каждому горожанину, а не только прихожанам, хотелось бы видеть храм в законченном виде. Чтобы был он местом отдохновения, услады нашего взора, а не превратился в долгострой, который нуждается в капитальном ремонте. - Можно ли надеяться, что в суровых экономических условиях, у храма появится колокольня, предусмотренная проектом архитекторов Владимиром и Еленой Васильевыми, и храм приобретет законченный вид? – В юбилейный год храма одно известное градообразующее предприятие Дубны (пока я не буду озвучивать его имя) услышало мою просьбу, и в это непростое время, отягощенное коронавирусной инфекцией, мы сделали, на мой взгляд, очень важное. Создан полностью оконченный проект, выверенный специалистами, по строительству колокольни, со всеми гарантийными обязательствами, геолого-инженерными изысканиями, обследованием фундаментов, несущих конструкций и т.д. Составлена проектно-сметная документация в соответствии с проектом. Имеется разрисовка колоколов. Теперь мы, я бы не хотел говорить слово «ищем», мы ждем, когда появятся люди, появится человек, появится род, который, возможно, пожелает увековечить в духовном плане свое имя. Пожелает выправить в своей жизни путь искания счастья не в каких-то материальных благах и утехах, а понимая уже сегодня суть истинных ценностей. Что может быть радостнее, когда видишь плод своих трудов? Видеть, как сотни людей приходят в храм Божий проливать слезы радости, слезы покаяния, принося на алтарь Господу всё, что есть на сердце человека. Конечно, хотелось бы, увидеть при своём настоятельстве не только бумажный архитектурный проект, но и воплощение его в камне. Но я рад тому, то первый кирпич положен. Теперь надо доброго благотворителя, чтобы начались строительные работы. Тогда мы увидим в нашем храме и 37-метровую красиво благоукрашенную колокольню, и пандус для инвалидов, и законченные водостоки, и отремонтированную согласно СНиПам крышу, и не облезающий северный фасад... Силами простых прихожан с этим не справиться. Здесь необходима воля всего города. Не покривлю душой, если скажу, что осталось у нас единственное событие, которое объединяет всех и вся – это торжество Дня Победы 9 мая. Но верю, что церковь Христова, независимо от убеждений человека, не потеряла крепкий «раствор», который способен соединить разных людей в одно целое. Вопрос лишь в том, чтобы сам человек хотел заменить свой собственный «раствор» на «раствор» Христов. А священнослужители в нашем городе, свидетельствую, одни из самых лучших священников. Говорю об этом искренне и не потому, что я служу в Дубне, а потому что это правда. Господь к нашему молодому наукограду настолько милостиво относится, что посылает сюда истинных и жертвенных пастырей, служащих ради Иисуса, а не ради хлеба куса. Всех поздравляю с серьезной вехой для нашего храма и надеюсь, что у нас откроется второе дыхание для финишного рывка, чтобы главный храм, когда он будет полностью достроен и благоукрашен, удостоился чести великого освящения митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Беседовала Светлана Козлова Фото Ольги Лабутиной и из архива редакции - Отец Павел, Вы, наверняка, слышали немало добрых слов об инициаторе и первостроителе храма, были ли Вы с ним знакомы? – Не был лично знаком. Но вот что интересно. Как раз в 2000 году в августе месяце я сдавал экзамены в Московскую духовную семинарию, а в это время в августе месяце 2000 года в Дубне один бизнесмен решил совершить безумный поступок – построить в городе храм. И вот 20 лет спустя тогдашний худющий семинарист, став протоиереем, приходит на послушание в храм, который заложил незнакомый ему человек – Николай Иванович Захаров. Я не знал этого человека, но то, что о нем слышал, те плоды его трудов, которые вижу, говорят о некой духовной связи с ним. Думаю, что за кружкой чая мне было бы очень интересно послушать этого человека. – Да, Николай Иванович был незаурядной личностью, он, если так можно выразиться, испытывал восторг перед жизнью, ему всё было интересно. Он много доброго сделал для города, в том числе и в духовном плане. Осенью 1996 года сам пришел к священнику Александру Любимову и предложил построить церковь в центре Дубны. В одном из интервью Николай Иванович признавался, что посвящает храм памяти отца, которого очень любил и почитал. Но, как Вы верно заметили, многие посчитали решение о строительстве церкви безумием. – С точки зрения мира, таких людей можно назвать безумцами. Потому что, если это бизнесмен, то получается, что он вкладывает не в развитие своего бизнеса, не выдает тринадцатую зарплату своим сотрудникам, не покупает им квартиры, а вдруг почему-то начинает вкладывать излишки, а может, наоборот, основные средства в то, что, с точки зрения бизнеса, не приносит никакого дохода. Такие люди есть в России, в том числе на Подмосковной земле. Их мало, но они есть. Если раньше купцы соревновались между собой и спорили за землю, чтобы именно его род строил на этой земле храм, то сейчас такого не происходит. - Строительство храма поддерживали и градообразующие предприятия, и администрация города, свой вклад внесли многие люди, как церковные, так и нецерковные... – Храмы на Руси всегда строились либо всем миром, когда жители в ознаменование важных событий в жизни города решали от себя что-то отдать, посвятив это Богу – а Богу, как известно, отдают самое лучшее. Либо, когда в жизни конкретного человека происходили кардинальные внутренние перемены, то, что называется перерождением сознания. Вчера он жил так, а сегодня, по крайней мере, мыслит уже в другом направлении. Может, еще и не получается жить так, как мыслишь, но мыслишь. И вдруг у человека рождается желание построить храм. - В результате усилий таких людей сегодня видим красивый пятикупольный храм с двумя приделами – святой мученице Татиане и Николаю Угоднику, изящную крестильную часовню, симпатичное здание духовно-просветительского центра, уютный парк с мостиком, возле которого ранней весной расцветает диковинная магнолия, посаженная Николаем Ивановичем. Но также видим, что еще много что надо достроить. После смерти Николая Ивановича Захарова (он умер 16 января 2013 года) – главного благотворителя и попечителя храма, строительство замедлилось. – Храму 20 лет. С одной стороны, мы можем сказать, что наш главный, центральный, храм Дубны не достроен. Он не имеет пока законченного вида, нет колокольни, нет должного убранства и благолепия в храме. Много чего нет внешнего, но есть внутреннее – есть приход, который собрался во имя Христа, благодаря трудам Николая Ивановича Захарова. Эти люди есть, и они действуют, они приходят сюда не по разнарядке, а по зову сердца. И каждый день круглый год в этом храме возносятся (уверен, и будут возноситься и после меня) молитвы о ктиторе – основном благотворителе, храмостроителе – рабе Божием Николае. Доброе дело Николая Захарова родом Захаровых не прекращено. Супруга Татьяна Григорьевна всегда интересуется жизнью храма, сокрушается, что та помощь, которая до сих пор оказывается «Экомебелью», не столь значительна и не покрывает даже каждодневные коммунальные нужды прихода. Но эта помощь есть. Я верю, что при первой же возможности и супруга Николая Ивановича Захарова Татьяна Григорьевна, и его сын Алексей будут продолжать его дело. Готовность у них к этому на лицо. Может быть, Господь так ведет наш центральный храм, чтобы и другие люди стали ктиторами, соучастниками завершения строительства. Ведь действительно каждому горожанину, а не только прихожанам, хотелось бы видеть храм в законченном виде. Чтобы был он местом отдохновения, услады нашего взора, а не превратился в долгострой, который нуждается в капитальном ремонте. - Можно ли надеяться, что в суровых экономических условиях, у храма появится колокольня, предусмотренная проектом архитекторов Владимиром и Еленой Васильевыми, и храм приобретет законченный вид? – В юбилейный год храма одно известное градообразующее предприятие Дубны (пока я не буду озвучивать его имя) услышало мою просьбу, и в это непростое время, отягощенное коронавирусной инфекцией, мы сделали, на мой взгляд, очень важное. Создан полностью оконченный проект, выверенный специалистами, по строительству колокольни, со всеми гарантийными обязательствами, геолого-инженерными изысканиями, обследованием фундаментов, несущих конструкций и т.д. Составлена проектно-сметная документация в соответствии с проектом. Имеется разрисовка колоколов. Теперь мы, я бы не хотел говорить слово «ищем», мы ждем, когда появятся люди, появится человек, появится род, который, возможно, пожелает увековечить в духовном плане свое имя. Пожелает выправить в своей жизни путь искания счастья не в каких-то материальных благах и утехах, а понимая уже сегодня суть истинных ценностей. Что может быть радостнее, когда видишь плод своих трудов? Видеть, как сотни людей приходят в храм Божий проливать слезы радости, слезы покаяния, принося на алтарь Господу всё, что есть на сердце человека. Конечно, хотелось бы, увидеть при своём настоятельстве не только бумажный архитектурный проект, но и воплощение его в камне. Но я рад тому, то первый кирпич положен. Теперь надо доброго благотворителя, чтобы начались строительные работы. Тогда мы увидим в нашем храме и 37-метровую красиво благоукрашенную колокольню, и пандус для инвалидов, и законченные водостоки, и отремонтированную согласно СНиПам крышу, и не облезающий северный фасад... Силами простых прихожан с этим не справиться. Здесь необходима воля всего города. Не покривлю душой, если скажу, что осталось у нас единственное событие, которое объединяет всех и вся – это торжество Дня Победы 9 мая. Но верю, что церковь Христова, независимо от убеждений человека, не потеряла крепкий «раствор», который способен соединить разных людей в одно целое. Вопрос лишь в том, чтобы сам человек хотел заменить свой собственный «раствор» на «раствор» Христов. А священнослужители в нашем городе, свидетельствую, одни из самых лучших священников. Говорю об этом искренне и не потому, что я служу в Дубне, а потому что это правда. Господь к нашему молодому наукограду настолько милостиво относится, что посылает сюда истинных и жертвенных пастырей, служащих ради Иисуса, а не ради хлеба куса. Всех поздравляю с серьезной вехой для нашего храма и надеюсь, что у нас откроется второе дыхание для финишного рывка, чтобы главный храм, когда он будет полностью достроен и благоукрашен, удостоился чести великого освящения митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Беседовала Светлана Козлова Фото Ольги Лабутиной и из архива редакции