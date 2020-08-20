Семидесятилетний юбилей Волжского высшего военного строительного командного училища отпраздновали в Дубне 8 августа. Туда, где обычно шумно, весело и многолюдно – в университетский городок в Александровке, в субботу спешили убеленные сединой, но все с той же армейской выправкой и дисциплиной офицеры. Все они – курсанты разных выпусков, съезжаются в Дубну из отдаленных уголков страны, чтобы вспомнить в кругу боевых товарищей годы учебы и службы, преподавателей, сокурсников…

Так было и на этот раз. У памятника курсанту училища собрались сами выпускники и их преподаватели, кто-то из них даже приехал в Дубну с семьями. Виновников торжества приветствовали Глава Дубны М.Н. Данилов, ректор университета Д.В. Фурсаев, представители Совета ветеранов и Дубненского отделения Союза офицеров запаса, члены Ассоциации выпускников ВВВСКУ во главе с председателем генерал-майором юстиции В.Е. Чекановым. Награды Госкорпорации «Росатом» вручал полковник в отставке выпускник 1975 года А.К. Перевощиков.

Поздравляя офицеров с юбилейной датой, выступавшие напомнили, что за годы своей славной истории Волжское высшее военное строительное командное училище подготовило более 10 тысяч офицеров для военно-строительных частей, которые создали объекты атомного проекта, оборонного и народно-хозяйственного назначения на территории всей страны. Офицеры, выпускники училища проявили мужество и героизм при ликвидации последствий аварий на атомных объектах, а также разрушительных землетрясений на территории союзных республик. За проявленные во время службы мужество и героизм сотни выпускников были удостоены правительственных наград.

Вообще же за всю историю в училище состоялось 29 выпусков общей численностью более семи тысяч офицеров-лейтенантов и восемь выпусков общей численностью 1650 офицеров-младших лейтенантов. Среди выпускников много генералов, которые являются гордостью высшего учебного заведения. Это генерал-лейтенант В.С. Григорькин, генерал-лейтенант Ю.М. Овчинников, генерал-майор Дмитриев А.И., генерал-лейтенант Цветков В.И., генерал-лейтенант Карпюк П.Ф., генерал-майор В.Е. Чеканов, генерал-лейтенант В.С. Ивановский, генерал-лейтенант Гульков И.Ф.

Многие из выпускников училища до сих пор в строю и продолжают свою карьеру, часть из преподавателей и выпускников ведут активную ветеранскую деятельность. А кого-то уже нет с нами… Их память собравшиеся почтили минутой молчания.

70-летний юбилей училища был ознаменован еще одним событием: в присутствии виновников торжества состоялось гашение специальной сувенирной почтовой марки, которая издана в серии «История вооруженных сил» и посвящена ВВВСКУ.

Организационный комитет через газету выражает признательность всем участникам юбилейного мероприятия и в особенности тем, кто оказал помощь в его подготовке:

- Мы благодарим Главу города Дубны М.Н. Данилова, ректора Государственного университета «Дубна» профессора Д.В. Фурсаева, руководство Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП за действенную помощь в подготовке и проведении юбилейного торжества. Мы признательны оказавшим помощь А.И. Лилякову, А.О. Бахтиеву и Н.А. Нефатову.

Отдельные слова благодарности А.В. Федулову, чьими стараниями запущена в оборот почтовая марка, посвященная 70-летию ВВВСКУ. Спасибо организаторам – ответственным по годам выпуска и всем, кто, невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, участвовал в этой встрече.

Выражаем надежду, что летом 2025 года будет достойно отмечен 75-летний юбилей нашей альма-матер. Крепкого всем здоровья, успехов и благополучия!

А завершилась торжественная часть митинга выступлением лауреата премии Губернатора Московской области 2018 года ансамбля Дубненского отделения офицеров запаса «Фронтовая песня». Гимн ВВВСКУ, а также знакомые всем произведения из репертуара ансамбля добавили празднику торжественности, сделав его завершение еще более ярким.

Анна Сухая

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