Завершаются работы по подсыпке щебнем дороги, ведущей к улице Козлаки. Три с половиной километра грунтовой дороги, которую назвать проезжей частью можно было лишь в сухое время года, отсыпаны добротным слоем дорожного камня.

В межсезонье эта дорога превращалась в «непроезжую часть» дорожной инфраструктуры города: по лужам и скользким глубоким колеям с удовольствием гоняли разве что на квадрациклах да мотоциклах. Местные жители из года в год поднимали тему отсутствия должного подъезда к старейшей улице Дубны да вот все очередь до нее никак не доходила.

Общая площадь отсыпки, как отметили в администрации города, - более 17 тысяч квадратных метров. Асфальтирование этой улицы в ближайшее время не предусмотрено.

Между тем продолжается голосование за ремонт дорог в 2021 году на портале «Добродел», оно продлится до 31 августа. Любой житель может оставить свой голос за ремонт одной из 1686 региональных и муниципальных дорог, выставленных на голосование.

«Принимающие участие в голосовании дороги получили наибольшее количество поддержки от жителей по результатам сбора предложений, который проходил на «Доброделе» в мае. Также добавлены дороги на основании обращений граждан, предложений от муниципалитетов и по результатам обследований дорожных служб», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в голосовании не участвуют дороги, которые включены в план ремонта на 2020 год, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии, а также требующие работ капитального характера, в том числе перевода из грунта в асфальт или расширения проезжей части.

Принять участие в голосовании могут зарегистрированные на портале Госуслуг пользователи. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы указать дорогу, требующую замены асфальтобетонного покрытия, пользователю необходимо отметить точку на интерактивной карте. Также можно приложить фото и оставить комментарии.

Ежегодно порядка 25% от всего объема ремонтных работ формируется жителями на портале «Добродел» — в этом году по итогам голосования отремонтируют более 360 дорог. Благодаря поддержке жителей за три года было отремонтировано более 1,3 тысячи дорог протяженностью 1,8 тысячи километров.

Анна Сухая

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