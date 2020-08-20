Среди подразделений Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» определили победителя в номинации «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне».

Два дня – 11 и 12 августа проходил второй этап смотра-конкурса «Лучший по профессии» на звание «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» среди подразделений Дубненского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Смотр-конкурс проводился на базах пожарных частей № 35 (Дмитров) и № 74 (Дубна). Мероприятие традиционно проводится в три этапа и позволяет выявить самое подготовленное в профессиональном плане подразделение.

«Конкурс уже стал традиционным: огнеборцы ежегодно показывают своё мастерство при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, тем самым повышая квалификацию и профессиональную подготовку», - отметил Заместитель начальника территориального управления Владимир Тельнов.

В числе испытаний, которые предстояло преодолеть сотрудникам пожарной службы - установка автоцистерны на водоисточник, боевое развёртывание от пожарного автомобиля, подъем по трёхколенной лестнице в окно третьего этажа. По штурмовой же лестнице спасателям необходимо было подняться в окно 4-го этажа учебной башни и подать воду для тушения условного очага пожара.

В ходе соревнований определилась тройка лидеров: первое место заняла команда 215 пожарной части, второе - команда 252 пожарной части, третье - команда 270 пожарной части.

«При определении победителей учитывались скорость и безошибочное выполнение заданий. Все команды выступили достойно и показали хорошие результаты. Поздравляем победителей и желаем новых профессиональных и спортивных достижений!» - заключил Владимир Тельнов.

Анна Лапшинова,

старший эксперт Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»