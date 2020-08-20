19 августа отмечает свой юбилей Заслуженный работник культуры Московской области, Отличник Всероссийского музыкального общества, преподаватель по классу вокала ХШМиЮ «Дубна» Карсакова Валентина Николаевна.

Библиотеку Левобережья и Карсакову В.Н. связывает давняя дружба, Валентина Николаевна и её воспитанники – частые гости наших вечеров. Песни военных лет, классические и современные произведения российских и зарубежных композиторов, романсы, народные песни, тематические композиции – такие программы проводит в библиотеке педагог Валентина Николаевна Карсакова со своими учениками.

Валентина Карсакова своей кипучей энергией, одарённостью, исключительной оригинальностью, способностью вдохновить и развить в ребёнке творческую личность прославила наш город на весь мир. Её ученики, в том числе и некоторые из участвовавших в концертах в библиотеке, становились лауреатами международных вокальных конкурсов. На её концертах звучат не только песни, но и проникновенные стихи, которые читает сама Валентина Николаевна – эти стихотворные строки предваряют каждую звучащую в концерте песню и настраивают на определенный эмоциональный лад.

В вокальном классе В.Н. Карсаковой учатся ребята, разные по своим способностям, и к каждому их них она умеет найти свой подход. Она старается помочь детям раскрыть творческие возможности путем приобщения их к жемчужинам русского духовного, классического, народного и современного искусства. Подбирает каждому из учеников репертуар, песни, которые подходят именно ему – по внутреннему складу, возрасту, интеллекту.

По мнению В.Н. Карсаковой, чтобы добиться успеха, «…надо любить ребят». Эта любовь даёт ей силы, даёт возможность двигаться вперёд.

Сотрудники Левобережной библиотеки и посетители вечеров всегда рады встрече с Валентиной Николаевной, преподавателем по классу вокала ДХШМиЮ «Дубна» Юрием Юрьевичем Карсаковым и их учениками, тепло благодарят ребят и педагогов за доставленное удовольствие. О чём свидетельствуют многочисленные букеты цветов, тёплые, искренние слова в адрес педагогов и солистов, восторженные возгласы зрителей из полного зала.

Коллектив Левобережной библиотеки сердечно поздравляет Валентину Николаевну с юбилеем! От всего сердца хотим пожелать Вам здоровья и вдохновения, неиссякаемого оптимизма, радостных событий и эмоций, дальнейших творческих открытий и благополучия в семье.

Пока в России есть люди, несущие в наш мир прекрасное и доброе, можно быть спокойными за будущее.

Коллектив библиотеки Левобережья