Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
70-летний юбилей ВВВСКУ Печать
13.08.2020 05:54

Семидесятилетний юбилей Волжского высшего военного строительного командного училища отпраздновали в Дубне в минувшие выходные. Туда, где обычно шумно, весело и многолюдно – в университетский городок в Александровке, в субботу спешили убеленные сединой, но все с той же армейской выправкой и дисциплиной офицеры. Все они – курсанты разных выпусков, съезжаются в Дубну из отдаленных уголков страны, чтобы вспомнить в кругу боевых товарищей годы учебы и службы, преподавателей, сокурсников.

У памятника курсанту училища виновников торжества приветствовали Глава Дубны М.Н. Данилов, ректор  университета  Д.В. Фурсаев, представители Совета ветеранов и Дубненского отделения Союза офицеров запаса, члены Ассоциации выпускников ВВВСКУ во главе с председателем генерал-майором юстиции В.Е. Чекановым.
  		 
< Августа 2020 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо