Семидесятилетний юбилей Волжского высшего военного строительного командного училища отпраздновали в Дубне в минувшие выходные. Туда, где обычно шумно, весело и многолюдно – в университетский городок в Александровке, в субботу спешили убеленные сединой, но все с той же армейской выправкой и дисциплиной офицеры. Все они – курсанты разных выпусков, съезжаются в Дубну из отдаленных уголков страны, чтобы вспомнить в кругу боевых товарищей годы учебы и службы, преподавателей, сокурсников.

У памятника курсанту училища виновников торжества приветствовали Глава Дубны М.Н. Данилов, ректор университета Д.В. Фурсаев, представители Совета ветеранов и Дубненского отделения Союза офицеров запаса, члены Ассоциации выпускников ВВВСКУ во главе с председателем генерал-майором юстиции В.Е. Чекановым.