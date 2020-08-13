217 дубненских семей могут в недалеком будущем пополнить ряды подмосковных обманутых дольщиков. Речь о семьях, которые вступили в долевое строительство домов №№30/32 и 34/1 на улице Тверской. Компания «Бетиз и К» систематически задерживала сроки строительства и переносила сроки сдачи домов, а несколько месяцев назад и вовсе остановила строительство жилья. Осложнило ситуацию и то, что осенью прошлого года умер прежний владелец строительной компании В.Б. Урманов. Процедура вступления в наследство замедлила ход принятия ряда решений по части деятельности строительной компании. На днях в ДК «Октябрь» состоялась встреча участников долевого строительства, новых собственников строительной компании, представителей городской прокуратуры и руководства городской Администрации, инициированная главой города М.Н. Даниловым. На главный вопрос: «Когда будет достроено жилье и 217 семей получат ключи от квартир?», - дольщики ответа так и не дождались. Более того, новые владельцы строительной компании не смогли собравшимся внятно озвучить свои планы по привлечению к строительству инвестора. Что касается позиции Администрации, то ее четко обозначил глава города М.Н. Данилов: «На следующей неделе Администрация подает иск в суд о признании компании «Бетиз и К» банкротом». Кроме того, собственников компании обязали представить в администрацию так называемую дорожную карту – перечень строительных мероприятий с четким указанием даты их исполнения. Спустя неделю мы встретились с заместителем главы Администрации П.Б. Кодралевым, чтобы выяснить, был ли подан иск в арбитражный суд, а также представил ли застройщик обещанную дорожную карту. Дело, как оказалось, действительно сдвинулось с мертвой точки. - Строительная компания «Бетиз и К» имеет долг перед Администрацией города за аренду земельных участков. Есть решения суда, исполнительные листы переданы в службу судебных приставов. Общий долг по вынесенным решениям – около 20 млн рублей. В настоящее время Администрация подала заявление в Арбитражный суд Московской области о признании компании «Бетиз и К» банкротом. Также в суд ранее обратилась Федеральная налоговая служба о признании ООО «Бетиз и К» несостоятельным (банкротом). На встрече с дольщиками уже было озвучено, повторю еще раз – сегодня есть два пути решения сложившейся ситуации. Первый – это когда наследники договорятся друг с другом, назначат генерального директора ООО, который будет осуществлять деятельность строительной компании, пока она еще не банкрот. И на площадку выйдет застройщик, которого выберут собственники. Либо ситуация исправляется посредством банкротного дела: решением арбитражного суда назначается конкурсный управляющий, который в соответствии с очередностью будет производить оплату долгов компании, кроме того, по закону можно будет войти в программу «Дом.РФ», чтобы завести на строительную площадку застройщика, который будет достраивать жилье. По инициативе городской прокуратуры ОМВД по г.о. Дубна проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бетиз и К». По ее результатам прокуратурой будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении уголовного дела. Что касается дорожной карты, то ее владельцы строительной компании в Администрацию города представили, вот только будут ли выдерживаться обозначенные в ней сроки строительства – вопрос риторический. Долю оптимизма дольщикам, думаю, должен бы вселить и недавний разговор главы государства с губернатором Подмосковного региона, на которой В.В. Путин потребовал решить проблему обманутых дольщиков, которых сегодня на территории Московской области более 24 тысяч. А.Ю.Воробьев хоть и пообещал за три года решить в регионе эту проблему, думается, ряд объектов на фоне этой принципиальной государственной политики будет сдан гораздо раньше. Хотелось бы надеяться, что дубненцам не придется ждать обещанного еще энное количество лет, тем более что в обновленной дорожной карте сдача одного из вышеупомянутых домов запланирована на октябрь 2020 года. Сумма же, необходимая для завершения строительных работ в первом доме, - около 10 млн рублей. Именно она и слаженные действия собственников компании отделяют сегодня дубненцев от долгожданного новоселья. Анна Сухая Фото автора