Продолжение. Начало в №№ 28,29,30,31 Люди - главное богатство Успех в нашей разносторонней тогда деятельности мог быть достигнут только при активном участии, а порой и самоотверженности, работавших в то время людей. Стержнем были члены педагогического коллектива, а их было более 100 человек. Преподаватели по общеобразовательным и специальным предметам были с высшим образованием, мастера производственного оборудования - со средним специальным и высшим образованием. Многие из них проработали в различных образовательных учреждениях и имели богатый опыт преподавания и воспитания молодых людей. Основным центром коллективной выработки решений являлся Педагогический совет, в который входили преподаватели и мастера производственного обучения, руководители общественных организаций, заведующий учебным хозяйством. Это был коллективный орган помощников в педагогических, а также хозяйственных вопросах. Велось перспективное планирование, которое позволяло определить главные направления развития, повышать ответственность каждого члена педколлектива за качество передаваемых знаний. Каждое заседание педсовета носило воспитательный характер, на него часто приглашались учащиеся с родителями. Ежемесячно в каждой группе проходило родительское собрание, ежеквартально (по графику, всё зависело от вместимости актового зала), также общеучилищные родительские собрания. Родительские собрания являлись большой помощью и поддержкой во всем комплексе этих мероприятий, с некоторыми родителями на протяжении нескольких десятилетий поддерживалась тесная связь. Педагогический совет и родительские собрания - два взаимосвязанных фактора, поддерживающих высокий тонус деятельности коллектива. Необходимо отметить, что заседания педсовета проводилась ежемесячно на самом жёстком и принципиальном уровне с определёнными выводами, рекомендациями, а также критическими замечаниями, высказанными напрямую в сторону руководства, порой тяжеловато переживаемыми. Часто на заседаниях педсовета обсуждались отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения, что значительно повышало их ответственность за исполнение своих обязанностей. Особое внимание мы уделяли профессиональному росту педагогов. У нас успешно работали 3 методических объединения (Л.А. Богатонова, Н.В. Гусева, Н.Д. Волков), на которых рассматривались как текущие, так и перспективные вопросы, касающиеся улучшения процесса обучения. Хочется отметить, что коллектив в первые пять лет с помощью этих объединений буквально на «марше» успешно осваивал всё то, что имелось в активе преподавания общеобразовательных и специальных предметов. Рос его профессиональный уровень в целом, возрастала и квалификация отдельных педагогов. Я уже рассказывал о некоторых из них и хотел бы о той плеяде славных первопроходцев добавить еще несколько слов. В частности, рассказать о Лидии Ивановне Савельевой. Окончив среднюю школу №5 Дубны, потом Калининский педагогический институт, она была направлена работать в одну из школ нашего города. Проработав там короткое время, перешла на работу к нам. Ее уроки отличались глубокими профессиональными знаниями по истории и обществоведению, верой в силы и возможности своих далеко не простых учеников, стремлением создавать им возможности для раскрытия своих способностей и личностного роста. Именно за это и любили её ребята и девчата. Очень жаль, что она ушла из жизни так рано. Подлинным подвижником своего дела была С. А. Маркелова. Она умела так вести занятия по физике, что учащиеся с большой охотой шли к ней на уроки. Помимо каникулярного времени, Светлана Анатольевна большое внимание уделяла внеучебной работе, проводя тематические вечера, викторины, конференции. Она обладала личным обаянием, прививая своим воспитанникам вкус к прекрасному, владея художественной кистью и изображая на своих картинах людей труда. Не случайно продолжительное время она создавала музей училища. Уникальным и талантливым человеком, подлинной любимицей ребят была Людмила Александровна Богатонова. В годы обучения в техникуме принимала активное участие в уборке урожая на целинных и залежных землях, работая комбайнером, за что была награждена медалью «За освоение целинных и залежных земель». Вместе с мужем Юрием Павловичем неоднократно была участницей ВДНХ. За большой вклад в подготовку кадров для агропромышленного комплекса Московской области награждена орденом «Знак почета», Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей присвоено высокое звание «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР», на съезде работников профтехобразования СССР ей был вручен почетный знак «Отличник профтехобразования СССР». Людмила Александровна многим ребятам дала путёвку в жизнь, до сих пор её помнят и благодарят за всё сделанное для них. Творческую жизнь прожил и Юрий Павлович. Это был человек, поистине преданный системе профтехобразования и, главное, своим воспитанникам. И таких людей в училище было множество. Н.И. Судоргин Материал подготовил к печати Н.Н.Прислонов Продолжение следует