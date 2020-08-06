Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Поздравление С.Н.Доценко Печать
06.08.2020 06:06

60-летний юбилей отметил главный бухгалтер Объединенного института ядерных исследований, председатель Общественного редакционного совета газеты «Встреча» Сергей Николаевич Доценко.

Сергея Николаевича знают в Дубне как высокого профессионала, компетентного руководителя и очень внимательного, отзывчивого и неравнодушного человека.

«Компетентность и деловые качества Сергея Николаевича Доценко, его уважительное отношение к людям и большой опыт руководящей работы — составляющие успехов всего коллектива бухгалтерии. Сергею Николаевичу свойственны высокая работоспособность, стремление к повышению квалификации, самообучению, корректному выстраиванию деловых отношений с руководством, подразделениями и сотрудниками Института. С. Н. Доценко пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе Института и в городе.

За успехи в труде С. Н. Доценко награжден в 2011 году благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом», в 2016 году — Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, - говорится в поздравительном адресе Дирекции Объединенного института ядерных исследований юбиляру. - Поздравляем Сергея Николаевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей работе, личного счастья и благополучия в семье».

Творческий коллектив «Встречи» также желает Сергею Николаевичу крепкого здоровья, оптимизма и душевной гармонии, успеха в профессиональной деятельности и безграничного человеческого счастья!
  		 
< Августа 2020 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо