60-летний юбилей отметил главный бухгалтер Объединенного института ядерных исследований, председатель Общественного редакционного совета газеты «Встреча» Сергей Николаевич Доценко.

Сергея Николаевича знают в Дубне как высокого профессионала, компетентного руководителя и очень внимательного, отзывчивого и неравнодушного человека.

«Компетентность и деловые качества Сергея Николаевича Доценко, его уважительное отношение к людям и большой опыт руководящей работы — составляющие успехов всего коллектива бухгалтерии. Сергею Николаевичу свойственны высокая работоспособность, стремление к повышению квалификации, самообучению, корректному выстраиванию деловых отношений с руководством, подразделениями и сотрудниками Института. С. Н. Доценко пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе Института и в городе.

За успехи в труде С. Н. Доценко награжден в 2011 году благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом», в 2016 году — Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, - говорится в поздравительном адресе Дирекции Объединенного института ядерных исследований юбиляру. - Поздравляем Сергея Николаевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей работе, личного счастья и благополучия в семье».

Творческий коллектив «Встречи» также желает Сергею Николаевичу крепкого здоровья, оптимизма и душевной гармонии, успеха в профессиональной деятельности и безграничного человеческого счастья!