Продолжение. Начало в №№28,29,30. В блоке учебно-производственных мастерских были созданы и оснащены две слесарные мастерские для занятий, которые проводили опытные мастера производственного обучения - П.П. Головин, Н.А. Тюпалов и С.В. Кулешов. Первые изделия, изготовленные на слесарных и токарных работах, были гордостью каждого учащегося. Благодаря огромной воле и профессиональному мастерству Ф.Я. Старовойтова, Н. И. Яковлева, В.В. Журавлева, В.В. Амеличкина была создана и электромонтажная мастерская. Она долгое время служила основой для подготовки квалифицированных специалистов для агропромышленного и промышленного потенциала страны. Рост численности учащихся выявил один недостаток проекта. Построенная в общественно-бытовом корпусе столовая оказалась по вместимости недостаточна для такого огромного контингента. После первого приезда в училище заместителя председателя Госпрофобра РСФСР В.Г. Агибалова и начальника Московского областного управления профтехобразования Б.С. Квача ими была поддержана инициатива руководства училища о строительстве пристройки к существовавшему обеденному залу на 100 посадочных мест. В рекордные сроки Мособщепитом было проведено проектирование, и СМУ-5 к следующему учебному году совместно с педколлективом сумело построить и запустить этот своеобразный цех в работу. По настоянию В.Г. Агибалова мы изучили на одном оборонном заводе Подмосковья опыт организации комплексного питания на полторы тысячи человек и внедрили его у себя. Теперь одноразово в столовой могли питаться до 200 человек. Пища имела постоянный подогрев, полностью сохранялись её вкусовые качества. Улучшилась гигиена и качество приготовления пищи, за которым постоянно следили медицинские работники училища и городской СЭС. Вспоминая трудовое участие каждого члена педколлектива, продолжаю удивляться их потенциалу. С какими знаниями, жизненным опытом, желанием постичь неизведанное и превратить это в жизнь трудились тогда люди, с которыми мне посчастливилось работать! Рубежным для нас стал 1973 год. В тот год мы выпустили в большую жизнь первых специалистов со средним образованием - 240 человек! Были вручены дипломы, которые давали право выпускникам и на поступление в высшие учебные заведения СССР. Все ребята получили направления для работы в Московскую и другие области нечерноземной зоны РСФСР. Я помню лица первых выпускников, их радость, гордость за полученную профессию. Это была победа как педколлектива, так и наших воспитанников. Мы ощутили и почувствовали, что авторитет нашего учебного заведения растёт среди колхозов и совхозов Дмитровского, Талдомского, Клинского, Солнечногорского и других районов Московской области, Кимрского, Конаковского районов Калининской области. Значительно повысился авторитет учебного заведения и в городе. Этому способствовали и рождавшиеся у нас новые традиции. Впервые в 1973 году, на демонстрации 1 мая и 7 ноября, по центральной площади левобережной части города - площади Космонавтов - прошла наша сводная колонна физкультурников во главе с руководителем физвоспитания училища В.З. Червяковым и преподавателем В.А. Никаноровым. В это же время по площади прошла колонна новейшей техники (тракторы Т-150, Т- 180, МТЗ - 50), а также грузовые автомобили, всего в количестве 60 единиц, которыми управляли наши лучшие учащиеся. К этому мероприятию, как к огромному событию, готовились все учебные группы, и оно свершилось, показав горожанам наши потенциальные возможности в подготовке молодой смены рабочего класса страны. В этом же году мы поняли, что находимся «под прицелом» не только руководителей системы профтехобразования Московской области и России, но и наших коллег - тех, кто, как и мы, начинал подготовку специалистов со средним образованием. Дубненское среднее СПТУ №5 становилось своеобразной площадкой, где отрабатывались проекты строительства новых комплексов, как говорят, «на марше» разрабатывались учебные планы и программы, обеспечивалась взаимосвязь в планировании общих и специальных предметов, совершенствовалась учебно-материальная база. К нам стали приезжать за опытом, и мы щедро им делились. В то же время стремились все лучшее, что было у наших коллег в области, республике и Союзе внедрять у себя, что давало возможность педагогическому коллективу двигаться вперед, внедряя всё новое. Особое внимание уделялось изучению опыта передовых учебных заведений Московской области: Подольского ГПТУ № 27, Пушкинского ГПТУ № 54, Раменского СПТУ № 3, Красногорского ГГПТУ №4, а также ряда профтехучилищ Рязанской, Тамбовской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Белорусской ССР, Латвийской ССР и других. Н.И. Судоргин Материал подготовил к печати Н.Н. Прислонов