В здании котельной №1 Российского центра программирования ОЭЗ «Дубна» и на прилегающей к нему территории проведена плановая противопожарная тренировка, которая подтвердила, что опасный объект находится под охраной и наблюдением профессиональных специалистов.

- Очередное мероприятие было проведено в соответствии с планом противоаварийных и противопожарных тренировок на 2020 год и подготовки к отопительному сезону, - рассказал специалист по промышленной безопасности АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Павлов.

– Цель такой тренировки - предупредить распространение пожара, создать условия для оперативного вызова пожарной бригады и своевременной ликвидации очага возгорания. А кроме того, противопожарная тренировка является основной формой обучения и повышения квалификации сотрудников.

По легенде «загорелось» помещение насосной дизельного топлива. Такая авария считается одной из самых опасных, поскольку при появлении пламени есть вероятность его быстрого распространения по всей котельной. Как правило, причиной пожара в котельной становится либо утечка газа, либо повреждение электросети, поэтому одновременно с вызовом профессиональной пожарной бригады дежурные в этот день на котельной «остановили» подачу газа и работу газовых котлов.

До приезда специалистов «огонь» тушили подручными средствами. Также, согласно плану локализации аварий, был проверен порядок действия дежурного персонала котельной №1 и лиц,ответственных за безопасную эксплуатацию объекта.

Прибывшие подразделения пожарной охраны успешно и в кратчайшие сроки ликвидировали условное загорание, не дав ему распространиться на соседние помещения котельной.

В тренировке были задействованы 8 профессиональных сотрудников пожарно-спасательной части №74, 4 сотрудника котельной, а также 2 пожарных автомобиля, использовались 2 ствола ГПС-600. Все необходимые действия были проведены оперативно и со знанием дела, что еще раз подтвердило - стратегический объект ОЭЗ «Дубна» находится в надежных руках профессионалов.

Светлана ЖУКОВА