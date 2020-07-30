В день рождения Дубны в администрации города чествовали горожан, кто свои трудом и профессионализмом, а также активной жизненной позицией помогал городу становиться лучше, развиваться, а значит внес частицу своей лепты в улучшение жизни его жителей. Церемония проходила в торжественной обстановке, а награды вручили глава города Максим Данилов и председатель Совета депутатов Сергей Куликов.

Звание «Почётный гражданин Дубны» присвоено Елене Александровне Игнатенко. Елена Александровна с нуля создала в нашем городе Управление социальной защиты населения и долгие годы возглавляла его работу. Именно она с командой единомышленников создала и столь популярный сегодня в нашем городе Центр социального обслуживания «Родник», где граждане пожилого возраста и другие нуждающиеся в его помощи и внимании горожане получают весь спектр заботы (невозможно их назвать казенным словом «услуги») – от психологической и медицинской до творческой.

Почетным званием «Заслуженный работник образования Московской области» награждена учитель начальных классов школы №1 Марина Владимировна Новикова. Марина Владимировна – автор собственных образовательных методик, ее профессионализм и учительское мастерство позволяют занимать первые места в конкурсах педагогического мастерства как на уровне города, так и в конкурсах областного и федерального значения.

Благодарственными письмами губернатора Московской области отмечены Надежда Порошина - воспитатель МДОУ №7 «Гвоздика», Наталья Беляева - преподаватель ДШИ «Рапсодия» и Сергей Свиридченков - мастер ОИЯИ.

Благодарственное письмо Московской областной думы вручено заведующей хужожественного отделения ДШИ «Вдохновение» Наталье Замятиной.

Почетной грамотой ГУТП Московской области отмечен депутат Совета депутатов городского округа Дубна Ярослав Викулин.

Юбилейными медалями «90 лет Московской области» награждены генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт «Атолл» Александр Антропов, библиотекарь МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения» Ольга Уличкина, руководитель Народного хора ДК «Октябрь» Марина Чайковская, преподаватель МАУ ДО «Детская музыкальная школа» Галина Дементьева.

Дипломом Победителя Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ» награжден генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев. Дипломом Совета муниципальных образований Московской области и Почетной грамотой Главы городского округа Дубна награждена начальник Отдела архитектуры Администрации округа Анастасия Малова.

Благодарностью Главы городского округа Дубна отмечены Президент ТПП Владимир Бобров и Председатель Координационного совета организаций профсоюзов округа Максим Щербаков.

Информация и фото предоставлены пресс-службой администрации г.о. Дубна