Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев стал победителем конкурса «Лучшие Руководители РФ» за 2019 год. Медаль и диплом победителя ему вручили на торжественном совещании в честь Дня рождения наукограда. Участниками открытого Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ» в 2019 году стали руководители и управленцы, первые лица предприятий, которые имеют достаточный опыт руководящей работы и определенные достижения на управленческой стезе. На конкурс в общей сложности подали заявку более 42 тысяч человек из всех регионов России. По его итогам были определены 275 победителей, в числе которых и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Владимирович Афанасьев. Напомним, что А.В. Афанасьев возглавил коллектив в декабре 2014 года. Ему удалось создать профессиональный коллектив единомышленников и за короткий срок вывести подмосковную территорию в лидеры не только региона, но и среди российских ОЭЗ. В 2017 году она заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, в 2018-м также стала одной из лучших на федеральном уровне и одержала победу в трех номинациях мирового рейтинга по версии журнала fDi magazine, в 2019 году повторила свой успех - вновь признана лидером в регионе, заняла в Национальном рейтинге первое место по инвестиционной привлекательности среди технико-внедренческих ОЭЗ, а по отчету Минэкономразвития России стала одной из самых эффективных с начала ее существования. За активную трудовую деятельность и высокий профессионализм А.В. Афанасьев неоднократно награждался благодарственными письмами и грамотами правительства Московской области, губернатора региона и главы г. Дубны. Медаль и диплом победителя открытого Всероссийского конкурса Антону Афанасьеву вручили торжественно, в администрации города, на мероприятии в честь Дня рождения наукограда. Поздравляя с победой в конкурсе, глава городского округа Дубна Максим Данилов отметил, что у лучшей в России ОЭЗ должен быть лучший руководитель. - Заслуги руководителя – это достижения не одного человека, - сказал в ответной речи Антон Афанасьев. – Все, что делается Управляющей компанией ОЭЗ, происходит благодаря коллективу профессиональных специалистов, которые работают рядом со мной, болеют за общее дело, за то, чтобы наша площадка стала одной из самых комфортных для бизнеса не только в Подмосковье, но и в России. Антон Афанасьев поблагодарил за оценку его труда и поддержку министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, команду администрации наукограда, Совет депутатов города Дубны и заверил, что ОЭЗ и впредь будет динамично развиваться, а награда станет стимулом для того, чтобы, находясь на высокой должности, делать еще больше для развития экономики Подмосковья и России. Материалы подготовила Светлана ЖУКОВА