В День города состоялось открытие нового здания правобережного отделения Музея. Отныне новый дом Музея расположен на втором этаже вокзала «Большая Волга». К новоселью приурочили открытие выставки фоторабот Сергея Доли с говорящим названием «Дубна и окрестности».

На торжестве, организованном для дубненцев коллективом Музея, побывали глава города М.Данилов, председатель Совета депутатов С. Куликов, а также депутат Госдумы И. Роднина. Для них провели экскурсию по недавно размещенным экспозициям. Что касается выставки фоторабот, то она будет открыта до конца августа, так что побывать на ней сможет каждый любитель фотоискусства и увидеть знакомые сюжеты любимого города, запечатленные известным путешественником. «Я объездил весь мир, многократно побывал на всех континентах и всех полюсах, посетил 136 стран, а количество городов просто не поддается подсчету. И я могу уверенно заявить: для меня Дубна – самый лучший и самый любимый город на всей планете, - признается Сергей Доля. - Да, сейчас я редко бываю в Дубне, но она для меня, как спасательная капсула для космонавта. Когда усталость пережимает шланг подачи моих жизненных сил, когда моя батарейка «садится», я всегда возвращаюсь в Дубну».

Выставка разделена на три части. В первой - панорамы города с воздуха, во второй части «Пригород» - фотографии России от Земли Франца-Иосифа до Чукотки, а в третьей части «Окрестности» - картинки от Южного до Северного полюса и со всех остальных континентов», прокомментировал творческую концепцию автор работ. Выставка открыта по адресу: проспект Боголюбова, дом 54, здание вокзального комплекса «Большая волга», второй этаж.