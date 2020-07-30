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Праздник на любой вкус Печать
30.07.2020 04:47

Сразу на нескольких площадках Дубны состоялись мероприятия, посвященные Дню города.

У ДК «Октябрь» с самого утра начали работу интерактивные зоны - «Игроград» - аллея настольных игр и «Дубна в красках», где можно было раскрасить свой любимый город.

В парке семейного отдыха всех собравшихся тепло приветствовал глава городского округа Дубна Максим Данилов и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Там была организована прямая трансляция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ России, прошли показательные выступления спортсменов и лучших творческих коллективов города. Мультфильмы и кинофильмы, документальное кино о Дубне и её жителях можно было посмотреть в летнем кинотеатре под открытым небом. Развлекали гостей живые статуи и театр ростовых кукол «Чудаки».

На Волге состоялись показательные выступления воднолыжников, а на набережной с расширенной программой выступил Дубненский симфонический оркестр. В сквере Мещерякова прошли музыкальные и танцевальные флешмобы, фото-выставки, мастер-классы, различные акции.

В рамках празднования Дня города состоялись Открытый корпоративный кубок по баскетболу среди мужских и смешанных команд «Бизнес Лига 3х3» и Открытый городской турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд (Микст).

Библиотека семейного чтения также присоединилась к городским праздничным мероприятиям – силами сотрудников и волонтеров удалось организовать несколько интерактивных площадок для детей и взрослых. Дети с удовольствием мастерили куклу-оберег из цветных ниток, собирали на скорость пазлы по сказкам, играли в «городки» и устраивали «забег на мячах». Те, кто устал от подвижных мероприятий, могли принять участие в викторинах «Все обо всем» и «Путешествие по сказкам». Для взрослых была подготовлена обширная программа на знание города: игра «Собери герб родного города», конкурс эрудитов «Знаешь ли ты свой город?», выставка-экскурсия «Страницы истории Дубны». Многие приняли участие в конкурс «Ума палата» – отгадай портрет писателя. Для всех желающих работала «литературная скамейка» – читальный зал под открытым небом, а также проведена акция «Найди свою книгу». В отделе библиотеки на Черной речке всем читателям и гостям предлагали совершить увлекательное путешествие под названием «Прогулки по Дубне. Цветы вокруг нас».
  		 
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