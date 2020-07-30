Продолжение. Начало в №№ 28, 29. Стоит заметить, что переход к получению среднего образования выявил ряд интересных тенденций. Одна из них состояла в том, что учащиеся, слабо владевшие в школах знаниями по общеобразовательным дисциплинам, в нашем учебном заведении столкнулись с теми же науками вновь да плюс и с лабораторно-практическими занятиями, спецпредметами, практикой. Нагрузка возросла. Некоторые из них не выдерживали, уходили, но таких было мало, так как со стороны преподавателей делалось все возможное, чтобы помогать воспитанникам в усвоении учебных программ. А это индивидуальные дополнительные занятия, консультации, собеседования. Абсолютное же большинство ребят и девчат стремились к знаниям, и они овладевали ими. К примеру, учащиеся группы № 8 (мастер производственного обучения Н.И. Яковлев) Виталий Бакланов и Борис Туратов, владея профессиональными навыками, на летние каникулы в 1971 года остались в училище и за два месяца вместе с преподавателем Т.И. Плигиной сумели создать учебный кабинет «Электротехника», который впоследствии стал лучшим в Московском областном управлении профтехобразования. Также в течение 1971-1972 годов вместе с учащимися был создан кабинет по химии (преподаватель Нина Викторовна Гусева). Здесь были установлены рабочие места для каждого учащегося с подводкой горячей и холодной воды, что позволило вести лабораторные работы по этому предмету на высоком методическом уровне. Большая роль в создании в 1973 году кабинета по истории и обществоведению принадлежала М.Ф. Морозову и заместителю директора по учебно-воспитательной работе Л.В. Туркину. В этом кабинете был сосредоточен богатый дидактический материал, с рабочего места проводился запуск технических средств обучения. Должную лепту в эстетическое оформление внесла преподаватель эстетики Лидия Николаевна Макась, которая сделала многое для воспитания у учащихся чувства прекрасного. Преподаватели немецкого и английского языков Е.С. Судоргина и Л.Г. Дендеберя при активной помощи мастеров производственного обучения Ф.Я. Старовойтова, Н.И. Яковлева, Б.П. Помазкина и их учеников впервые в ПТУ области создали и внедрили для занятий лингафонный кабинет. Гордостью училища стал тогда бескорыстный учебно-методический труд других преподавателей общеобразовательных дисциплин: русского языка и литературы - Н.А. Смысловой, математики - В.М. Устиновой, физики - Н.И. Герасимовской, истории – В.Н.Герасимовой, географии и биологии – Г.В. Кутилкиной. Организатором всей этой работы была завуч по общеобразовательным предметам З.Л. Водоватова. Но самым главным, ответственным и сложным моментом моей деятельности как руководителя учебного заведения, работы преподавателей и мастеров стало создание и оснащение кабинетов спецдисциплин, лабораторий и мастерских. И здесь мы пошли по пути как собственной инициативы и творчества, так и максимального использования передового опыта лучших учебных заведений профтехобразования Подмосковья и других территорий СССР. При этом мы поставили задачу максимально приблизить создаваемые нами лаборатории и мастерские к реалиям производства, активно внедрять автоматизацию и технические средства обучения. Во главе всего созидательного процесса был поставлен заместитель директора по учебно-производственной работе, заслуженный учитель профтехобразования РСФСР Александр Андреевич Матвеев и старший мастер производственного обучения Николай Дмитриевич Волков. Без согласования с ними и их разрешения установка техники, монтаж макетов не проводилась ни преподавателями, ни мастерами производственного обучения. Основные кабинеты и лаборатории, мастерские оснащались по разработанным преподавателями планам. Ведущими среди них были преподаватели по сельхозмашинам и комбайнам (Л.А. Богатонова, Ю.П. Богатонов), тракторам (Н.П. Смирнов), автомобилям (В.Д. Жарков, С.И. Куленко, Н.А. Водоватов, В.И. Фуркин), животноводческим фермам (В.М. Сахаровский, В.И. Катаева). К делу создания кабинетов и лабораторий « по сельхозмашинам и комбайнам» преподаватели Людмила Александровна Богатонова и Юрий Павлович Богатонов приступили сразу же после их ввода в строй строителями. Это был стройный дуэт создателей нового, прогрессивного, имевших к тому времени богатый опыт преподавания в УСМХ №10 и ГПТУ №49. Ими были разработаны чертежи рабочих мест преподавателей и учащихся. По нашей просьбе заказы на их изготовление были приняты Ремстройцехом Объединенного института ядерных исследований (начальник - Аркадий Васильевич Тюрин). При его участии и добром к нам отношении это предприятие проделало огромную работу по изготовлению необходимого оборудования для всего комплекса училища. Лаборатории и кабинет в короткий срок были оснащены техническими средствами обучения, разрезами комбайнов и сельхозмашин, было внедрено автоматическое управление с рабочего места преподавателя, что давало ему возможность организовать лабораторно-практические занятия по 15-звенной системе. По оценке специалистов, лаборатории и кабинет стали одними из уникальных и лучших в сельских профтехучилищах страны. В этом, конечно, личная заслуга супругов Богатоновых, которых по праву можно назвать «золотым фондом» системы профтехобразования нашей страны. В подготовку специалистов для животноводства большой вклад в период становления специальности, а она была в стране новой, внесла Валентина Ивановна Катаева. Специальности еще не были зарегистрированы в Едином тарифно-квалификационном справочнике, а мы уже начали на основе разработанных ею планов и программ обучать учащихся. В юные годы, будучи студенткой сельскохозяйственного техникума, она по комсомольской путевке была направлена в совхоз в Павлодарскую область. За освоение целинных и залежных земель была награждена правительственной наградой - медалью. Она имела богатый опыт практической работы в сельскохозяйственных организациях Мордовской АССР. После работы в СПТУ №5 Валентина Ивановна потом успешно работала в Государственном комитете РСФСР по профтехобразованию. Опытным инженером и преподавателем, имеющим глубокие теоретические знания, зарекомендовал себя при подготовке специалистов вышеуказанных профессий Владимир Михайлович Сахаровский, который вместе с мастерами и учащимися сумел создать, как и супруги Богатоновы, уникальную в своем роде лабораторию. Для подготовки кадров автомобилистов в течение первых пяти лет существования учебного заведения были созданы и оснащены необходимыми разрезами деталей современных автомобилей, установленных на универсальных подставках, кабинет и лаборатория. Преподаватель С.И. Куленко вместе с мастерами производственного обучения Н.А. Водоватовым и В.Д. Жарковым проделали огромную работу не только в лаборатории, но и в кабинете по Правилам дорожного движения, который в то время был одним из лучших в областном управлении профтехобразования. Кстати, В.Д. Жарков до сих пор работает преподавателем по данной дисциплине. Ведущей профессией, по которой готовились учащиеся, была специальность «Тракторист-машинист широкого профиля». И здесь огромным был вклад в её становление преподавателя Николая Петровича Смирнова. В профтехобразование он пришел опытным инженером-практиком. Обладая аналитическим складом ума, успешно освоил новую для себя профессию, вник во все тонкости педагогического труда. Его подлинным детищем стали кабинет тракторов и лаборатории по тракторам с установкой тельферной балки, которая позволила без физических усилий разгружать и устанавливать двигатели и тренажеры различных модификаций непосредственно в лаборатории. Находясь на лабораторно-практических занятиях, учащиеся видели устройство, проводили регулировки и остальные принципы действия, которые позволяли овладевать секретами изучаемого предмета. Кабинет по тракторам в то время был оснащен новейшим трактором ДТ-75. Его работа на постаменте была рассчитана и отрегулирована преподавателем и старшим мастером производственного обучения Н.Д. Волковым. Наличие такого количества техники требовало постоянного ухода и ремонта. Блок ремонтной базы располагался в комплексе со всеми сельхозмашинами и тракторами, был рассчитан на 20 у. е. тракторомест, и в первые три года при участии мастера производственного обучения А.Ф. Алпацкого был оснащен нужным оборудованием, что позволило успешно проводить лабораторно-практические занятия «Технический уход и его правильное применение». Здесь мы использовали опыт, накопленный в системе ремонтно-тракторных станций. В это же время мы приступили к строительству первого в городе автотрактородрома. Помощь в выделении земли нам оказали первый секретарь Дубненского ГК КПСС Ю.С. Кузнецов и председатель Горисполкома В.Ф. Охрипенко. При оборудовании автотрактодрома применялся опыт, накопленный в Чехословакии. Было построено три моста, несколько эстакад, разгрузочных площадок и много других инженерных сооружений, в том числе «бригадное» нефтехранилище. Построили бетонированную дорогу на расстояние 3 км. Ведь без этой дороги немыслима была бы эксплуатация данного сооружения. После введения в строй автотрактодрома через него прошли практическое обучение сотни учащихся, получивших первоначальные навыки вождения современных тракторов и автомобилей. Н.И.СУДОРГИН Материал подготовил к печати Н.Н. ПРИСЛОНОВ Продолжение в следующих номерах газеты