Уважаемые жители Дубны!

От всей души поздравляю с Днём города всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и развивать растущий город, кто выбрал его местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам!

День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями праздников. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. Они ежедневно добросовестно работают на градообразующих предприятиях, в малом и среднем бизнесе, занимаются индивидуальным предпринимательством, чтобы по мере своих сил и возможностей помогать своему городу в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни горожан.

Это праздник людей талантливых, целеустремленных, физически развитых, которые своими спортивными и творческими успехами приносят городу славу. А ещё это праздник людей щедрых, гуманных и отзывчивых, которые посредством волонтёрства, благотворительности и меценатства помогают городу развиваться, становиться краше, комфортнее для проживания, а тем жителям, которые попали в непростые жизненные ситуации – справляться с трудностями и преодолевать невзгоды.

Каждый день вы, дорогие дубненцы, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во благо процветания нашего родного города. Отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия город не останавливается на достигнутом. Он всегда красив, современен и привлекателен.

Желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных предложений и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. А всем жителям нашей прекрасной Дубны – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, славных дел и новых трудовых свершений!

М.Н. Данилов, глава городского округа Дубна