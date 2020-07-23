Дорогие дубненцы!

Сердечно поздравляем всех жителей с Днем рождения нашего любимого города — Дубны, очень молодого душой. 64 года — это прекрасный возраст для города науки, пора творческого рассвета, когда достаточно накоплено и знаний, и опыта.

Дорогие дубненцы, вы убедительно доказываете своими успехами в самых разных областях человеческой деятельности — от науки и образования до создания новых производств, чудесных достижений в культуре, искусстве и спорте.

«...Я люблю творцов создание, -

Тебя, Дубна, науки юный град!

И твой уют, вокруг лесной наряд,

И мирных вод лазурное сияние!»

Желаем крепкого здоровья. Пусть в ваших семьях всегда царит тепло, достаток и мир!

Н.М.Шувикова, председатель городского Совета ветеранов