Продолжение. Начало в № 28. Сложный путь подготовки будущих специалистов По-существу зарождение учебного заведения начиналось с чистого листа, и в существование его мало кто верил, исходя из обывательского принципа: в ПТУ учатся одни хулиганы, из которых невозможно воспитать хороших специалистов. Поэтому было важно, чтобы формировавшийся тогда педагогический коллектив смог опровергнуть все стереотипы о невозможности давать в училище среднее образования и специальность одновременно. В этом процессе у него не было достаточного опыта, необходимых методических разработок, обобщенного материала для обучения. Все предстояло делать самим и делать как можно быстрее. Как показало время, мы доказали, что это осуществимо. На тот период надо было, исходя из основных требований учебных планов и программ, которые разрабатывались впервые, оснастить учебные кабинеты, лаборатории, мастерские необходимым учебным оборудованием. Необходимо было состыковать спецдисциплины с общеобразовательными, плюс к этому необходимо было выдержать учебную нагрузку по проведению лабораторно-практических занятий, производственной практики. Три года учебы на базе восьмилетки давали учащимся возможность в полном объёме получить базовые знания и, используя материально-техническую базу учебного заведения, приобретая практические знания в учебном хозяйстве, в сельскохозяйственных и промышленных организациях Нечерноземной зоны РСФСР, стать профессионалами своего дела. Причем исходный, как говорят, «человеческий материал», был не простым. Довольно много абитуриентов имели слабоватые знания за курс неполного среднего образования. Часть из них, обучаясь в школах, не блистала хорошим поведением - были «трудными». Главной фигурой в этом процессе был мастер производственного обучения плюс к этому за учебной группой закреплялся педагог - классный руководитель, который вместе с мастером решал не только текущие, но и перспективные задачи. С их помощью учащиеся глубоко познавали секреты сельскохозяйственного и промышленного труда, формировали в себе разносторонние личностные качества, необходимые в жизни. Подготовка кадров велась по направлениям деятельности колхозов, совхозов, строительных и других организаций, что давало возможность им в будущем стать базовыми предприятиями для направления учащихся на производственную практику с последующим трудоустройством. Необходимо подчеркнуть, что с их стороны не было ни одного случая отказа в приеме на работу наших выпускников. Учебный процесс строился по нескольким направлениям. Для сельского хозяйства мы готовили: трактористов-машинистов широкого профиля; автослесарей и шоферов; электромонтеров сельской электрификации, слесарей по монтажу, эксплуатации и ремонту машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов с изучением холодильных установок. Для нужд предприятий города велась подготовка электромонтеров по силовым сетям и электрооборудованию, штукатуров-маляров-плиточников; слесарей-сантехников; машинистов экскаваторов, автокрановщиков. Основной профессией в первое десятилетие существования учебного заведения была подготовка трактористов-машинистов широкого профиля. В 1972-1973 гг. на первый курс их было принято 180 человек. Мастерами производственного обучения были: В.И. Орлов, Н.К. Сорокин, А.А. Лукашов, В.А. Молчанов, М.А. Беляков, О.А. Кондратьев, О.М. Григорьев. Позднее этой специальности стали обучать К.К. Лягушев, Т.И. Пономарёва, В.А. Разин и другие. Ими и тогда, и потом было сделано многое по подготовке специалистов для сельскохозяйственных предприятий Подмосковья. Учебные группы с 1971 по 1975 год полностью были обеспечены всей новой сельскохозяйственной техникой через Дмитровское объединение «Сельхозтехника». Это позволяло в отведённое расписанием время давать практическое вождение каждому учащемуся в пределах автотракторного полигона и за его пределами. Теоретические знания закреплялись на производственной практике учебного хозяйства, в колхозах и совхозах Московской, Калининской областей и других территорий. Руководство областного управления профтехобразования строго требовало выполнение плана набора, который к концу 1975 года был более 500 человек, а среднегодовой контингент к этому времени достиг 1150 человек. И это только учащиеся дневного обучения. А ведь еще мы активно стали заниматься и переподготовкой трактористов из колхозов и совхозов Подмосковья для работы на новых типах тракторов - Т-150 и К-700 и комбайнах. Большим спросом пользовались специалисты для животноводческих комплексов. Эта новая профессия завоевала огромный авторитет среди многих территорий Нечерноземной зоны и была большой наградой преподавателям: В.И. Катаевой, В.М. Сахаровскому С.А. Рябинину, мастерам производственного обучения В.А. Ершову, В.В. Журавлёву, Б.А. Балабанову, В.И. Гавриковой. Для агропромышленного комплекса подготавливались электрики сельской электрификации, получившие среднее образование и специальность (мастера Н.И. Яковлев, Ф.Я. Старовойтов, О.Н. Кочерыжкина, В.Г. Журавлев, В.В. Амеличкин, Н.А. Тюпалов, Н.В. Заварин). Востребованы были в Объединенном институте ядерных исследований и Первом строительно-монтажном тресте Министерства среднего машиностроения учащиеся групп электромонтеров по электрическим сетям и промышленному оборудованию (мастер производственного обучения И. И. Бутузов). Особое место в подготовке специалистов занимали строительные профессии: штукатуры-маляры-плиточники (мастера Л.И. Морозова и В.М. Белякова) и слесари-сантехники (мастера: Л.Т. Суздальцев и А.Ф. Алпацкий). Необходимо подчеркнуть, что эти учебные группы нас сильно выручали и в продолжавшемся строительстве училищных объектов. Так, реконструкция второго учебного корпуса была проведена силами учащихся группы № 9 (мастер Л.И. Морозова): возведение внутренних перегородок, установка стеклоблоков (внутренних), штукатурка и покраска стен. Это было дело наших замечательных юношей и девушек этой группы. Они принимали активное участие в отделке комнат общежития № 6, жилого 180-квартирного дома, двух блоков учебно-производственных мастерских. Многие выпускники этой группы до сих пор еще трудятся в строительных организациях города и области, став уже бабушками и дедушками. Сантехнические работы на наших объектах строительства проводили группы под руководством Л.Т.Суздальцева и А.Ф. Алпацкого при тесном взаимодействии с опытными работниками МСУ-96. Н.И.СУДОРГИН Материал подготовил к печати Н.Н. ПРИСЛОНОВ Продолжение в следующих номерах газеты