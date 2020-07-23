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Изменения в законодательстве о безопасности дорожного движения Печать
23.07.2020 05:19

Прокуратура сообщает

Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1734 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами» введены новые понятия.

Обучающий вождению ­ педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.

Обучающийся вождению ­ лицо, проходящее в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение, имеющее первоначальные навыки управления транспортным средством и освоившее требования Правил дорожного движения.

К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста 16 лет при обучении управлению транспортным средством категории «B», «C» или подкатегории «C1», с 20 лет ­ при обучении управлению транспортным средством категории «D», «Tb», «Tm» или подкатегории «D1».

В соответствии с п.п. 3 п. 23 «Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами», основанием для отказа в допуске к экзаменам является наличие сведений об отсутствии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, в период прохождения кандидатов в водители профессионального обучения в этой организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения ­ в случае проведения экзаменов.

Основанием для отказа в выдаче российского национального или международного водительского удостоверения и обмене иностранного водительского удостоверения является обращение лица, которое ранее было лишено права управления транспортными средствами и не выполнило условия возврата водительского удостоверения, предусмотренные п. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ.

Изменения вступили в силу 1 января 2020 года.

С.В. ЧИКОВ,

и.о. прокурора г.о. Дубна
  		 
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