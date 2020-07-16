Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды специалистам сферы социальной защиты населения Подмосковья за работу в период пандемии коронавируса. Среди них - старшая медицинская сестра Дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский» Елена Пожидаева.

- Я хотел поблагодарить вас за работу в очень сложный период нашей жизни. На вас, как и на врачей, легла основная нагрузка. Наша задача была - уделить внимание тем, кому сложнее всего - в первую очередь людям старшего поколения. Все это время наша социальная служба работала очень напряженно. Большое вам спасибо! - сказал губернатор.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награждена заведующий отделением срочного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик» Ольга Зацепина. Орден Преподобного Сергия Радонежского вручен заведующей отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания Орехово-Зуевского психоневрологического интерната Светлане Симаченко.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоено директору Коломенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Алле Прохоровой. Почетной грамотой губернатора Московской области награждена старшая медицинская сестра Серебряно-Прудского дома-интерната «Надежда» Екатерина Сурина.

Благодарность губернатора Московской области объявлена: социальному работнику Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Ирине Анисимовой, психологу Реутовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преодоление» Кириллу Гонтовому, медицинской сестре высшей категории Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» Ольге Карпачевой, директору Серпуховского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксане Корницкой, врачу-психиатру Солнечногорского психоневрологического интерната Марии Макаровой, специалисту по социальной работе Красногорского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Наталье Малышевой, социальному работнику Мытищинского ЦСО Анне Назиной, старшей медицинской сестре Дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский» г.Дубны Елене Пожидаевой, социальному работнику Талдомского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Наталии Прокофьевой, медицинской сестре Черкизовского психоневрологического интерната Елене Сергеевой, главной медицинской сестре Звенигородского психоневрологического интерната Ирине Скрипкиной, старшей медицинской сестре Антроповского психоневрологического интерната Ольге Таракановой, медицинской сестре Дмитровского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей Наталье Цапенко, инструктору по трудотерапии производственно-интеграционных мастерских Орехово-Зуевского комплексного центра социального обслуживания населения Анне Худолеевой.

По информации пресс-службы губернатора МО