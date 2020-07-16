По поручению Андрея Воробьева руководящий состав областного Правительства выехал в муниципалитеты, чтобы помочь в решении важных хозяйственных вопросов.

Министр Правительства МО по информполитике Анастасия Звягина в г.о. Дубна совместно с главой Максимом Даниловым изучила «красные зоны» в муниципальном ЦУРе. Здесь на основании данных, поступающих в том числе от жителей на портал «Добродел» и в соцсети, формируется «тепловая карта проблем».

«Руководству муниципалитетов необходимо воспитывать в себе культуру общения с жителями в соцсетях. Сегодня именно там люди много пишут о том, что их беспокоит. Если можешь решить - нужно решить, если не можешь - нужно объяснить, когда будет сделано. Большинству людей приятно, что власть слышит и уделяет их запросам первоочередное внимание», - подчеркнула Анастасия Звягина.

Министр отметила, что в своих комментариях жители Дубны часто пишут о недочетах, выявленных по итогу благоустройства набережной им. Менделеева и Центрального парка. Анастасия Звягина проверила, как ведется работа по их устранению, сделав ряд замечаний. По словам Максима Данилова, ко Дню города, 26 июля, они будут устранены: «Мы четко понимаем, что этот проект – победитель конкурса малых городов и исторических поселений, действительно должен стать точкой притяжения. Работы ведутся: поваленные деревья уберем, исправим другие моменты. Подрядчик обещает сделать все качественно и в срок».

Министр также посетила полигон ТКО «Дубна Левобережная». В 2019-м была завершена его рекультивация. Дальнейшая судьба этого места будет решаться в диалоге с жителями.

Среди актуальных тем в муниципалитете – ремонт дорог и многоквартирных домов. Вдоль ул. Жуковского необходимо обустроить тротуар. Глава сообщил министру, что завершить все работы планируется к началу учебного года. До конца 2020-го закончат реконструкцию жилого дома на ул. Понтекорво, д.18.

В ходе визита Анастасия Звягина поздравила с 60-летием совместной жизни семью Яцевых и вручила памятную медаль по случаю прошедшего Дня семьи, любви и верности.

По информации ГУ по информационной политике МО

Фото guip.mosreg.ru