20 июля исполняется 85 лет Федору Ивановичу КОНДРАШКОВУ - тренеру лыжной секции ДСШ ОИЯИ. Сотни учеников прошло через руки и сердце этого человека. Многие жители Дубны знают его не понаслышке: каждое утро зимой на «Буране» по сей день он прокладывает лыжню, чтобы дубненцы могли кататься на лыжах.

Это наш Федор Иванович в 2014 году был волонтером Сочинской Олимпиады!

Это наши тренеры Федор Иванович Кондрашков и Анатолий Гаврилович Юденков в 2013 году были отмечены городом почетным знаком «За заслуги перед Дубной»!

Спасибо вам, Федор Иванович, за то, что вы есть в нашей жизни! Долгих лет вам и вашей супруге Валентине Георгиевне, всей вашей семье!

Федору Ивановичу посвящается:

Человеку с заглавной буквы

Мы сегодня сказать должны:

Сколько б лет не прошло, Вы знайте:

Нам всегда вы важны и нужны.





Посчастливилось в годы юности

Нам на секции повстречать

Тренеров непомерной мудрости -

Будем это всегда вспоминать.





ЮДЕ-КОН не случайно в городе

Ваше имя обоих несет,

Вы учили не только спорту нас,

Вы учили смотреть вперед.





В юбилей нам, конечно, хочется

Вам здоровья, добра пожелать!

Оставайтесь всегда таким же,

Федор Иванович, так держать!

С уважением, любовью

и признательностью выпускники лыжной секции