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20 июля исполняется 85 лет Федору Ивановичу КОНДРАШКОВУ - тренеру лыжной секции ДСШ ОИЯИ. Сотни учеников прошло через руки и сердце этого человека. Многие жители Дубны знают его не понаслышке: каждое утро зимой на «Буране» по сей день он прокладывает лыжню, чтобы дубненцы могли кататься на лыжах.
Это наш Федор Иванович в 2014 году был волонтером Сочинской Олимпиады!
Это наши тренеры Федор Иванович Кондрашков и Анатолий Гаврилович Юденков в 2013 году были отмечены городом почетным знаком «За заслуги перед Дубной»!
Спасибо вам, Федор Иванович, за то, что вы есть в нашей жизни! Долгих лет вам и вашей супруге Валентине Георгиевне, всей вашей семье!
Федору Ивановичу посвящается:
Человеку с заглавной буквы
Мы сегодня сказать должны:
Сколько б лет не прошло, Вы знайте:
Нам всегда вы важны и нужны.
Посчастливилось в годы юности
Нам на секции повстречать
Тренеров непомерной мудрости -
Будем это всегда вспоминать.
ЮДЕ-КОН не случайно в городе
Ваше имя обоих несет,
Вы учили не только спорту нас,
Вы учили смотреть вперед.
В юбилей нам, конечно, хочется
Вам здоровья, добра пожелать!
Оставайтесь всегда таким же,
Федор Иванович, так держать!
С уважением, любовью
и признательностью выпускники лыжной секции