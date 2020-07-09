7 июля, в день Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, храм Рождества Иоанна Предтечи на Большой Волге отметил престольный праздник. Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич в сослужении дубненского духовенства совершил Божественную литургию. Прошел крестный ход. Вместе со всеми молился глава города Дубны Максим Данилов, сотрудники администрации, депутаты.

В пастырском слове к молящимся отец Павел вспомнил добрым словом ныне покойных Николая Ивановича Захарова и протоиерея Александра Любимова, которые заложили и много потрудились, чтобы воздвигнуть чудесный храм в наукограде. Благочинный призвал прихожан благоукрашать храм не только внешне, но и внутренне, творя дела милосердия и любви, являть собой пример истинных христиан.

Глава города Максим Данилов отметил великую роль храма в жизни человека и города. Пожелал всем не останавливаться в духовном развитии, не бояться трудностей и любить друг друга.

Светлана КОЗЛОВА