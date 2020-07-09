Сразу несколько объектов проинспектировал на этой неделе глава города в ходе рабочего «объезда» наукограда. В поле зрения главы и представителей администрации, курирующих сферу городского хозяйства, - обустройство тротуара на улице Ленинградской, парковочных карманов и автобусного павильона на улице Володарского, ремонт дорожного покрытия на улицах Вернова и Приборостроителей. Подрядным организациям, ведущим эти работы, выданы замечания, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки.

На особом контроле - благоустройство набережной на правом берегу Волги.

Как отметил Максим Николаевич Данилов, на сегодняшний день подрядчик устраняет замечания, который были прописаны в дефектной ведомости. Однако вопросов еще много. Среди них - замена резинового покрытия на детской игровой площадке, уборка прилегающего к набережной парка, покос травы, подсыпка земли, уход за газоном. Для того, чтобы все эти замечания были устранены оперативно, требуется увеличить число работников, задействованных в проведении благоустроительных работах.

Контроль за устранением недостатков возложен на сотрудников управления ЖКХ администрации - они ежедневно выезжают на набережную и следят за оперативностью и качеством работы подрядчика.

Ольга ШАРОВА

Фото Анны СУХОЙ