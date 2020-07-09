Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Выявленные недостатки - устранить Печать
09.07.2020 06:53

Сразу несколько объектов проинспектировал на этой неделе глава города в ходе рабочего «объезда» наукограда. В поле зрения главы и представителей администрации, курирующих сферу городского хозяйства, - обустройство тротуара на улице Ленинградской, парковочных карманов и автобусного павильона на улице Володарского, ремонт дорожного покрытия на улицах Вернова и Приборостроителей. Подрядным организациям, ведущим эти работы, выданы замечания, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки.

 

На особом контроле - благоустройство набережной на правом берегу Волги.

Как отметил Максим Николаевич Данилов, на сегодняшний день подрядчик устраняет замечания, который были прописаны в дефектной ведомости. Однако вопросов еще много. Среди них - замена резинового покрытия на детской игровой площадке, уборка прилегающего к набережной парка, покос травы, подсыпка земли, уход за газоном. Для того, чтобы все эти замечания были устранены оперативно, требуется увеличить число работников, задействованных в проведении благоустроительных работах.

Контроль за устранением недостатков возложен на сотрудников управления ЖКХ администрации - они ежедневно выезжают на набережную и следят за оперативностью и качеством работы подрядчика.

Ольга ШАРОВА

Фото Анны СУХОЙ
  		 
< Июля 2020 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо