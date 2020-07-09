До конца августа в Дубне благоустроят 17 дворовых территорий. За них проголосовали жители на портале «Добродел». Во дворах заменят лавочки и урны, установят новые детские площадки и освещение, озеленят, сделают парковки, заасфальтируют внутридворовые проезды и оборудуют тротуары.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал благоустройство дворов приоритетом на ближайшую перспективу. Всего в Подмосковье насчитывается около 12,9 тысячи дворов, каждый год планируется благоустраивать около 10% из них.

В Подмосковье утверждены обязательные элементы комплексного благоустройства дворов, это наличие детских игровых площадок, парковочных мест, площадок ТБО, информационных стендов, а также качественное освещение и озеленение. Именно эти элементы и будут приводить в порядок.

Список дворов, которые благоустроят в этом году в Дубне:

пр-т Боголюбова, д.16а, пр. Боголюбова, д.16/2;

ул. Понтекорво, д.10, ул. Понтекорво д.2;

ул. Московская, д.4, ул. Московская, д.6, ул. Московская, д.8;

пр. Боголюбова, д.11, ул. Понтекорво, д.11 ул. Понтекорво, д.13, ул. Понтекорво, д.15, ул. Понтекорво, д.17;

ул. Понтекорво, д.4, ул. Понтекорво, д.6, ул. Понтекорво, д.8;

ул. Энтузиастов, д.6а, ул. Энтузиастов, д.6Б;

ул. Мира, д.3/20, ул. Мещерякова, д.16, ул. Мещерякова, д.18;

ул. Попова, д.8, ул. Попова, д.4, ул. Попова, д.6;

ул. Курчатова, д.10, ул. Курчатова, д. 12, ул. Курчатова, д.14, ул. Моховая, д.5, ул. Моховая, д. 7, ул. Вавилова, д.16;

ул. Мичурина, д.21, ул. Мичурина, д.23, ул. Мичурина, д. 25, ул. Векслера, д. 24, ул. Мичурина, д. 2, ул. Мичурина, д. 4, ул. Мичурина, д. 6;

ул. Центральная, д. 2а, ул. Октябрьская, д. 13, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Октябрьская, д. 17;

пр. Боголюбова, д. 29, ул. Попова, д. 2;

ул. Свободы, д. 20;

ул. Свободы, д. 4, Театральный пр. д. 3, ул. Центральная, д. 3, Театральный пр., д. 5;

ул. Карла Маркса, д. 4, ул. Октябрьская, д. 19;

ул. Центральная, д. 5, 2-й Театральный пр., д. 4.

ул. Центральная, д. 4, 4а, ул. Ленина, д. 4,6,8, ул. Карла Маркса, д. 5