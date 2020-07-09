Большинство избирателей в России проголосовали за принятие поправок к Конституции РФ. Согласно официальным итогам длившегося неделю голосования, при явке в 67,97% в пользу поправок высказались 77,92% избирателей, против - 21,27%. В абсолютных цифрах изменения в Конституцию поддержали 57,7 млн человек - это более половины всех россиян, наделенных избирательным правом.

В нашем городе общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 45,71%, за поправки проголосовали 63,6%, против - 36,4%.

Итоговая явка на голосовании в Московской области превысила 76%, поправки поддержали 78,96% избирателей Подмосковья.

Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57% граждан.

Глава Дубны одним из первых побывал на избирательном участке и принял участие в голосовании. Особый контроль – соблюдению на избирательных участках мер санитарной безопасности. М.Н. Данилов отметил: «Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении голосования: членов избирательных комиссий, наблюдателей, полицию, технические службы. Спасибо всем нашим избирателям за активную гражданскую позицию».

Подготовила Анна Владимирова