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Поправки приняты Печать
09.07.2020 06:50

Большинство избирателей в России проголосовали за принятие поправок к Конституции РФ.  Согласно официальным итогам длившегося неделю голосования, при явке в 67,97% в пользу поправок высказались 77,92% избирателей, против - 21,27%. В абсолютных цифрах изменения в Конституцию поддержали 57,7 млн человек - это более половины всех россиян, наделенных избирательным правом.

 

В нашем городе общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 45,71%, за поправки проголосовали 63,6%, против - 36,4%.

Итоговая явка на голосовании в Московской области превысила 76%, поправки поддержали 78,96% избирателей Подмосковья.

Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57% граждан.

Глава Дубны одним из первых побывал на избирательном участке и принял участие в голосовании. Особый контроль – соблюдению на избирательных участках мер санитарной безопасности. М.Н. Данилов отметил: «Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении голосования: членов избирательных комиссий, наблюдателей, полицию, технические службы. Спасибо всем нашим избирателям за активную гражданскую позицию».

Подготовила Анна Владимирова
  		 
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