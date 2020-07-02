В день военного парада на Красной площади Москвы на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» открыт «Сквер 75-летия Победы в Великой Отечественной войне». Главными участниками торжественной церемонии стали ветераны – труженики тыла.

В знаменательный для нашей страны год инициативу генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева по присвоению такого наименования скверу на территории Российского центра программирования единогласно поддержали члены общественной комиссии по городской топонимике г.о. Дубна.

Напомним, что строительство сквера было завершено в августе 2018 года. В рамках проведения весеннего субботника в следующем году сотрудники Управляющей компании ОЭЗ вместе с резидентами посадили первые деревья. Сегодня здесь выложены разноцветные узорчатые дорожки для прогулок, установлены скамейки для отдыха, высажены кусты и деревья.

В юбилейный год благоустройство сквера продолжилось, и среди зеленых насаждений появились еще 75 молоденьких сосен, олицетворяющих годы, прошедшие с первого Парада Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

- Такое название – дань светлой памяти погибшим героям, благодарности и уважения ныне здравствующим ветеранам войны и труженикам тыла, - сказал, открывая торжественное мероприятие, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Мы надеемся, что сквер станет одним из любимых мест отдыха для дубненцев и гостей города. Но главная наша цель – это огромное желание сохранить память о героическом прошлом страны, о подвиге нашего народа. Мы хотим, чтобы будущие поколения помнили о Великой Победе, о том, через какие испытания пришлось пройти их дедам и прадедам, чтобы эту память они передавали уже своим детям.

С 75-летием Победы всех присутствующих поздравили глава г.о. Дубна Максим Данилов, депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко, председатель Совета ветеранов г.о. Дубна Наталья Шувикова. Они отметили, что в юбилейный для страны год открытие сквера, который теперь носит гордое имя Победы, является значимым событием и для Особой экономической зоны «Дубна», и для наукограда, и для подмосковного региона.

Участники церемонии почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а принимавший участие в торжестве хор Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса исполнил знаменитую песню «День Победы» и другие музыкальные композиции военной тематики.

В этот день в адрес представителей советов ветеранов разных округов нашего города, которые в годы войны в тылу самоотверженным трудом приближали победу над фашизмом, - Нины Григорьевны Дьячковой, Галины Никитичны Чижовой, Надежды Семеновны Коныгиной, Светланы Аркадьевны Елизаровой и Татьяны Геннадьевны Колодиной, а также председателя Совета ветеранов г.о. Дубна Натальи Шувиковой прозвучало немало теплых слов, пожеланий здоровья и бодрости духа. От ОЭЗ «Дубна» им вручили подарки, букеты цветов и благодарственные письма за мирное небо над нашими головами и ту огромную работу с молодежью, которая помогает помнить и уважать историю, наше прошлое ради нашего будущего.

Светлана Жукова