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Пробы воды в пределах нормы Печать
02.07.2020 05:21

В прошлом номере газеты мы по просьбам читателей затронули тему гибели рыбы в реке Дубне. Некоторое время назад в воде и на берегах появилась мертвая рыба, а от самой воды стал исходить неприятный запах.

Как мы и обещали, возвращаемся к теме и публикуем озвученные главой Талдомского городского округа Владиславом Юдиным результаты проб воды, проведенные специализированной организацией. Так, лабораторией сточной воды ОСК ПК «Водоканал» АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», расположенного в Дубне, даны заключения по химическому анализу проб природной и сточной воды, произведённых на различных локациях 22 июня – на реках Зелень, Якоть, Дубна, впадении Якоти в Дубну и Козловка.

Как сказано в заключении, на всём протяжении реки Дубны от Сущевского моста до поселка Вербилки наблюдается зависимое уменьшение ХПК (химическая потребность в кислороде, при норме в 30 показатель достигает 280 единиц) по мере прохождения воды сверху вниз, что указывает на загрязнение реки в верховьях (Для понимания: чем выше показатель – тем выше дефицит кислорода.) Кроме того, во всех пяти точках отбора воды по реке Дубне присутствует запах гнилостных водорослей (анализы превышают нормативный объём в пять раз). Анализы по всем остальным показателям практически в пределах нормы.

В выпусках реки Зелень, в реке Якоть и в месте впадения реки Якоть в Дубну присутствует небольшое превышение ХПК, также связанное с притоком загрязнённых вод с верховьев рек. По заключению госветслужбы, токсичных веществ в рыбе и воде не обнаружено.

30 июня глава Талдомского городского округа В.Ю.Юдин провел онлайн-конференцию, посвящённую экологической ситуации реки Дубны в Талдомском городском округе. Участниками конференции стали представители Министерства экологии и природопользования Московской области, ФГБУН «Институт водных проблем РАН», ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» Талдомской ветеринарной участковой лечебницы, Росрыболовства и Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, вероятнее всего из-за небывалых ливней органические останки вместе с водой ушли в почву, где стали гнить и разлагаться, что стало причиной дефицита кислорода, рыба начала гибнуть. Подобную картину экологи и ихтиологи фиксируют не только по руслу Дубны, но и по другим рекам Центральной России. Ситуация неблагоприятна для фауны, заверяют они, но экологической катастрофой ее назвать нельзя.
  		 
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