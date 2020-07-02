«Самое большое ДТП в Дубне было, когда на Новом шоссе погибли пять человек. Мне позвонили горожане и сообщили, что автомобиль с госномерами из Тверской области въехал в кучу песка неподалеку от оживленного шоссе. Двое молодых людей, пытавшиеся вытолкать машину, были явно в состоянии опьянения… Нарядов поблизости не было. Не раздумывая, я выскочил из кабинета, сел в служебную машину и рванул на место. Не успел примерно на минуту. Когда подъехал, было уже поздно. Перед глазами стояло жуткое зрелище»... С этой истории мы начали разговор с Юрием Васильевичем Крупениным - ветераном ГИБДД, отдавшим более пятнадцати лет службе в Госавтоинспекции Дубны и ставшим за всю историю этой городской службы начальником, самое продолжительное время возглавлявшим ее. «Такие ДТП, где погибают молодые ребята или, не дай Бог, дети, заставляют по-иному взглянуть и на саму службу и совершенно по-другому оценивать человеческую жизнь», - поделился сокровенным Юрий Васильевич. Не романтика, но мечта Свой первый рабочий день подполковник Юрий Крупенин вспоминает сегодня с улыбкой, а вот тогда, в теперь уже далеком 1998 году, было явно не до шуток. Когда ему, командиру роты патрульно-постовой службы, предложили возглавить ГАИ, серьезно задумался. Работа незнакомая, коллектив давно сложился. Что предстояло на самом деле пройти вместе с коллегами, прежде чем отдел стабильно начнет занимать ведущие места в рейтинге среди отделов Московской области, прежде чем получит лучшее по своей оснащенности и условиям здание во всем Подмосковье и, наконец, сведет к минимуму число ДТП с пострадавшими, сделав дороги Дубны одними из самых безопасных в области, - этого тогда невозможно было даже представить. «В органы внутренних дел я пришел в декабре 1992 года обычным рядовым бойцом в роту ППС, - вспоминает Ю.В. Крупенин. - Прослужив полгода, ушел в лицензионно-разрешительное отделение, затем - работа в службе участковых. Спустя еще некоторое время стал командиром роты патрульно-постовой службы. Не скажу, чтобы мной с молодых лет овладевала романтика, как это часто рассказывают служивые люди, но в профессию меня тянуло. Была во мне какая-то «военная жилка». В свое время я проходил срочную службу в Германии: попал в роту почетного караула при штабе группы советских войск. В меня там это «военное» и впиталось. А тут еще, в Дубне, столько ребят знакомых ушли служить - кто в воинскую часть, кто в ОВД… Одним словом, на службу пошел осознанно, с большим интересом и желанием». В ГАИ Ю.В. Крупенин пришел спустя шесть лет службы в ОВД. Оптимизма было немного: работа незнакомая, коллектив, в общем-то, тоже. Условий никаких, а с потолка, чуть только начнется дождь, течет вода. Посетители в коридоре стояли под зонтами, чтобы не промокнуть. Предыдущий начальник, Александр Сергеевич Махнов, прежде чем уйти на пенсию, заложил строительство нового здания, в нем отдел в будущем проработает несколько лет, прежде чем Ю.В. Крупенину при посильной поддержке города и областного ГУВД удастся провести реконструкцию и получить современное здание ГИБДД, лучшее среди подразделений во всем Подмосковье. Главное - профилактика Тогда, в 1998 году, в ГАИ работало человек тридцать, не больше. Машины - старенькие «жигули» пятой и шестой моделей, постоянно ломались, а в арсенале блюстителей порядка на дорогах были разве что советские скоростемеры «Барьер» и морально устаревшие компьютеры, да и тех на отдел катастрофически не хватало. «Мне повезло тогда в одном, - вспоминает Юрий Крупенин, - у меня были опытные и ответственные коллеги. Теперь они уже тоже ветераны дубненской ГИБДД - это Володя Бакулин - начальник группы административно-технического разбора, Анатолий Максимов - госинспектор дорожного надзора, с которым мы существенно изменили организацию дорожного движения в городе, Николай Васильевич Щукин - начальник РЭП. Мне, начальнику ГАИ, было ничуть не зазорно обратиться к подчиненному, если я что-то не понимаю, и попросить объяснить, помочь. На помощь приходил и прежний начальник ГАИ А.С. Махнов, никогда не отказывал в совете, если приходилось обращаться». Тем не менее, коллектив частично пришлось поменять уже в первые месяцы. Неопрятность, небрежность, расшатанная дисциплина - любое из этих негативных проявлений могло завершить в то время карьеру сотрудника ГАИ. И в этом Юрий Васильевич был всегда крайне принципиален. А еще он запомнился горожанам как самый открытый начальник ГАИ. У него не было приемной, работал в кабинете без помощников и секретарей, телефоны, в том числе и мобильный, как только появился, были доступны для каждого жителя города. Позвонить начальнику мог любой дубненец и сообщить о проблеме, нарушении, обратиться за помощью. Как раз о том нашумевшем ДТП, что произошло на Новом шоссе средь бела дня, Ю.В. Крупенину сообщили случайные свидетели. Как выяснилось позже, в легковушке с тверскими номерами было пятеро молодых людей, одному исполнилось всего пятнадцать… На повороте водитель не справился с управлением и выехал прямиком под бетономешалку. Шансов выжить в легковом автомобиле не было ни у кого. Единственное, о чем жалеет и сегодня Юрий Крупенин, вспоминая ту чудовищную трагедию, что не успел приехать на то злополучное место на минуту-другую раньше. Возможно, этой страшной аварии удалось бы избежать. Если раньше, до прихода в службу ГАИ, рассказывает Ю.В. Крупенин, каждое ДТП вызывало скорее интерес, то с годами работы в госавтоинспекции отношение ко всем событиям на дороге резко изменилось. «За пятнадцать лет, которые я прослужил в ГАИ, - вспоминает бывший начальник Госавтоинспекции, - произошло несколько аварий, в которых погибли знакомые мне люди. Помню, как в нашумевшем ДТП на проспекте Боголюбова насмерть сбили парня, с которым мы когда-то работали вместе. И эти случаи очень меняют тебя как человека и как руководителя службы, от работы которой зависит безопасность на дороге. Начинаешь гораздо выше ценить человеческую жизнь и делать все от тебя зависящее, чтобы жизни горожан не обрывались вот так внезапно» … Именно поэтому особое внимание в работе Ю.В. Крупенин уделял профилактике ДТП, качеству содержания дорог, обустройству так называемых «треугольников видимости», был инициатором установки «лежачих полицейских» и организации круговых развязок на главном городском проспекте, нанесения на нем двойной сплошной разметки. Сколько критики и недовольства вызывали все эти ноу-хау! Но с годами они в полной мере оправдали себя: уровень аварийности в городе заметно упал. И если раньше за год в Дубне регистрировали до 16 ДТП с пострадавшими, то с усилением профилактики «отчетных» происшествий стало в год всего три-четыре. Бывали и курьезы Были, конечно, и курьезные случаи на дороге, хоть и в них-то смешного мало. Вот, например, вспоминается сразу три аварии за всего каких-то два месяца с участием женщин-водителей и их четвероногих пассажиров. Сценарий всех ДТП одинаков: кошечка или собачка, находящаяся в салоне авто, во время движения спрыгивает под сиденье, чем выбивает своего водителя из равновесия. Женщины попросту бросали руль и на ходу начинали искать под креслом своего питомца. Или вот еще. Зима. Скользкая заметенная дорога от тоннеля к плотине. Водитель «Оки» подшофе врезался в гору снега на обочине. Прибывший наряд в составе начальника ГИБДД и инспектора задержали водителя, но тот, разбушевавшись, попытался нанести несколько ударов сотрудникам в погонах. Как только нарушителю скрутили руки, на дороге появился рейсовый автобус. Пассажиры облепили окна: ну чем не кадр из кинофильма - начальник ГИБДД борется с пьяным водителем… Бывших не бывает Вспомнить за пятнадцать лет службы Юрию Васильевичу Крупенину можно немало. Самым серьезным делом и достижением всех этих лет он считает существенное снижение аварийности на городских дорогах. А еще переезд в новое здание, что позволило вывести работу сотрудников дубненского подразделения ГИБДД на принципиально новый уровень. На открытие здания ГИБДД приехало руководство области и федеральные министры. Заслугу Юрия Васильевича отметили на высшем уровне, ведь вся реконструкция здания, а потом и его оснащение были исключительно на его контроле. Большую помощь в то время оказывали директора городских предприятий. Во многом благодаря их поддержке удалось оборудовать рабочие кабинеты, приобретать по мере необходимости скоростемеры, диктофоны, алкотестеры, навигационные устройства… Вот уже более шести лет Юрий Васильевич Крупенин на пенсии. Правда, для него слово «пенсия» - это вовсе не уход на заслуженный отдых. Он по-прежнему в работе, только теперь трудится уже в качестве заместителя главы администрации Талдомского района по вопросам безопасности. И все также его главной задачей остается благополучие жителей и их безопасность на дорогах, с которой он, имея такую школу за плечами, справляется на отлично. С выходом на пенсию наконец занялся обустройством дачи и все больше времени старается проводить в кругу семьи. Но о начальнике ГИБДД сознательные граждане города не забывают и по сей день. Нет-нет, да кто-нибудь во время прогулки по улицам родного города обязательно подойдет и по старой памяти посетует: мол, надо бы разметку освежить на проспекте да кусты на повороте вырубить… Подполковник Крупенин не разочаровывает жителей и по возможности передает замечания автовладельцев и пешеходов своим коллегам. Что ни говори, а бывших начальников в такой службе точно не бывает… Анна СУХАЯ Фото из архива