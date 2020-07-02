К 80-летию заслуженных тренеров СССР и России братьев Валерия и Юрия Нехаевских «Пройдут годы, настанет день, и юноша или девушка с Гербом СССР на груди промчится быстрее всех по трассе какого-нибудь вселенского чемпионата и привезет нам с вами в подарок звание чемпиона мира. И тогда мы обязательно вспомним этот день. Потому что самое трудное и самое почетное – начинать новое. Потому что первопроходцев не забывают никогда!» - эти слова первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин произнес на учредительном пленуме Федерации воднолыжного спорта СССР. В 1965 году, когда достижения наших воднолыжников были еще страшно далеки от международного уровня. Но именно такие дерзновенные замыслы вынашивали воднолыжники-первопроходцы, Валерий и Юрий Нехаевские из подмосковной Дубны в их числе, а может, и в первую очередь. Газета «Советский спорт» в одной из посвященных им статей цитировала братьев: «Мы убеждены, что успех в подготовке спортсменов высокого класса может быть обеспечен только нестандартным подходом к организации тренировочного процесса, постоянным поиском нового, своего в методике тренировок и технике. Искать, проверять появившиеся идеи расчетами и - главное - применять эти идеи на практике, в тренировочном процессе. Ведь часто даже подтверждаемую теоретически правильность метода окончательно доказать сможет лишь будущий результат, и надо найти в себе смелость «пойти за журавлем», рискуя в случае неудачи потерять и «синицу», гарантированную испытанными старыми методами». «Они «пошли за журавлем» со смелостью удивительной», - не скрывая восхищения, констатировала автор статьи Нина Школьникова. «День, когда ты не узнал ничего нового, - потерянный день». Так считали братья Нехаевские. Они «пошли за журавлем» со смелостью удивительной Как продлить тренировочный сезон воднолыжников в условиях средней полосы России? Сначала, вдохновленные канатной дорогой для горнолыжников на Кавказе, Валерий и Юрий Нехаевские попытались соорудить аналогичное устройство для зимних тренировок воднолыжников на снегу. Такая канатная дорога в Дубне была сделана в 1968 году. Длина ее составляла 80 м, крепилась она на железобетонных фермах. На одной из них был установлен переоборудованный автомобильный двигатель, работающий от электросети. Посередине трассы – трамплин, прыгали с него, конечно, не на водных лыжах, на горных. Прыжки получались короче (10-12 м), приземлялись по касательной (после трамплина был сделан склон), конечно, плотнее, чем на воде, но отрабатывать технику обработки стола и полета эта трасса помогала. Тем более, что за одно и то же время на канатной дороге прыжков можно было сделать раз в десять больше, чем за катером-буксировщиком на воде. Да и росту массовости занятий воднолыжным спортом эта дорога поспособствовала: с 20 человек воднолыжная секция в Объединенном институте ядерных исследований выросла до 90. Наряду с группой ведущих спортсменов были сформированы группы для перспективных подрастающих воднолыжников и для самых маленьких. В 1971 году в Дубне был введен в действие 50-метровый закрытый плавательный бассейн «Архимед». Канатная дорога воднолыжников располагалась неподалеку от него. До идеи применить электролебедку для буксировки спортсменов на воде в большой ванне бассейна был один шаг и в прямом, и в переносном смысле. Первое в мире такое буксировочное устройство, сконструированное на основе разработки братьев Нехаевских специалистами Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и изготовленное в Центральных экспериментальных мастерских Объединенного института ядерных исследований, было запущено в действие в «Архимеде» в 1972-м. Новое устройство не просто позволило сделать тренировки в фигурном катании на водных лыжах круглогодичными и не зависимыми от погодных условий - были созданы принципиально новые возможности для повышения их эффективности. Если за катером за один сезон спортсмен может осваивать максимум 3-4 сложные фигуры, в бассейне – вдвое больше. Плюс к этому повышение безопасности, исключение спортивных травм: в случае падения спортсмена электротяга тут же отключается. Плюс возможность ставить на водные лыжи, в более комфортных, скажем так, условиях самых маленьких, начиная даже с 4-5-летнего возраста. К тому же, набрав зимой до ста новичков, можно провести отбор наиболее перспективных и уже целенаправленно работать над их спортивным ростом летом, на открытой воде. Тренировки на воде Нехаевские дополнили «сухими» тренировками в фигурном катании на ковровом покрытии в спортзале – их они тоже применили первыми и были очень удивлены, когда Пентти Барк, в то время старший тренер сборной Финляндии, пришел в восторг от этого простого метода, побывав в Дубне в конце 70-х и посмотрев на занятия воднолыжников в «Архимеде». Описание устройства для буксировки воднолыжников в закрытом бассейне (воднолыжники называли его «лебедкой Нехаевских») было опубликовано в советском журнале «Катера и яхты» и в спортивных изданиях США, ведущей воднолыжной державы мира. Снимки с тренировок дубненских воднолыжников под крышей бассейна «Архимед», сделанные корреспондентом фотохроники ТАСС Юрием Тумановым, в 1974 году появились во многих газетах страны. В скором времени за лебедкой в бассейне стали проводить не только тренировки, но и соревнования – чемпионаты СССР и международные встречи, прошла даже Всемирная Универсиада. Когда в 1978 году советский представитель Владимир Савельев рассказал об этом опыте на конгрессе Всемирного воднолыжного союза (ныне Международная федерация водных лыж и вейкборда – IWWF), его сообщение встретили аплодисментами. Но это только одна сторона дела. Вторая: для братьев Нехаевских тренировки в бассейне создали еще и новые возможности в сборе объективной информации о кинематике и динамике движений воднолыжников в фигурном катании. Снимали информацию (вот где непосредственно помог опыт работы в ОИЯИ!) с помощью многоканальных самописцев, датчики устанавливали в определенных точках тела спортсмена и на лыже, анализировали, определяли оптимальные параметры. Эти исследования позволили Нехаевским выявить фазовую структуру фигур и разработать оптимальную методику тренировок в фигурном катании. Не побоюсь сказать, что она остается революционной до сего дня - на ее основе создавали свою методику заслуженные тренеры Республики Беларусь братья Владимир и Аркадий Геновы, наставники новополоцкой воднолыжной школы, одной из ведущих в мире сегодня. Их ученик Максим Семавин вложил эти знания в подготовку воднолыжников в украинском Днепре, команда клуба «Сентоза» в последнее десятилетие также вышла на ведущие мировые позиции. Затем Нехаевские сделали следующий шаг - установили обратную связь со спортсменом (в то время, к сожалению, только проводную) во время исполнения упражнения: при достижении нужного усилия либо заданной точки на траектории ученик слышал звуковой сигнал. Консультировались с известным советским физиологом профессором В.С.Фарфелем. А он, в свою очередь, использовал эти данные в своей книге «Управление движениями в спорте». Работы Нехаевских вошли и в учебник для институтов физической культуры профессора В.М.Зациорского «Спортивная метрология». Самим же братьям они дали уверенность, что они - на правильном пути. При почти полном отсутствии в СССР какой-либо специальной литературы по воднолыжному спорту это было очень важно. Кому-то перерыв в несколько лет, после завершения блистательной спортивной карьеры первой дубненской чемпионки Галины Литвиновой (последние свои две золотые медали она завоевала на чемпионате СССР 1972 года, и до 1977-го на высшую ступень подиума на союзных чемпионатах дубненцы не поднимались), мог показаться «закатом» воднолыжной школы в Дубне. Валерий и Юрий Нехаевские твердо знали – это только начало. И неуклонно шли вперед, не только к союзным, но европейским и мировым вершинам. Окно в Европу Уже в 1976 году на матчевой встрече сборных команд Белоруссии и Чехословакии (в личном зачете в ней участвовали сильнейшие спортсмены страны) рекордсмен и вице-чемпион мира в фигурном катании из Чехословакии Франтишек Стегно высоко оценил программу 13-летней воспитанницы братьев Нехаевских Наташи Румянцевой (она выполнила здесь норматив мастера спорта международного класса), сказав, что у этой спортсменки блестящее спортивное будущее. Однако первой «окно в Европу» прорубила старшая подруга по команде Марина Чересова. В 1977 году обе дубненские спортсменки приняли участие в традиционной матчевой встрече РСФСР - Финляндия. И Марина Чересова, и Наташа Румянцева продемонстрировали в фигурном катании результаты выше официального рекорда Европы. К сожалению, получить официальное признание они не могли, поскольку товарищеская встреча воднолыжников двух стран не была включена в календарь соревнований Группы II Всемирного воднолыжного союза (ныне Международная федерация водных лыж и вейкборда – IWWF). В это же время в Финляндии проходил Кубок Европы, участники которого стали свидетелями блестящего выступления российских спортсменок. При поддержке президента Федерации воднолыжного спорта Финляндии им была предоставлена возможность участия в соревнованиях «Финлюкс», проводившихся специально для побития рекордов Европы и мира. Но при этом поставлено условие: прежде воднолыжницы из Дубны должны попасть в число финалистов Кубка Европы. «Показать стабильно высокий рекордный результат в четырех соревнованиях подряд - это казалось фантастикой, - рассказывал Валерий Нехаевский, сопровождавший своих и брата воспитанниц в Финляндии. - И Дэвид Нейшнс из Великобритании, тренер чемпиона мира Майкла Хайзелвуда, был не так далек от истины, утверждая, что советским спортсменкам не повторить своих результатов». Дубненские спортсменки смогли, однако, сделать невозможное. Результат 18-летней Марины Чересовой, показанный на «Финлюксе», - 4900 очков - был признан новым официальным рекордом Европы в фигурном катании. Он стал первым международным рекордом отечественного воднолыжного спорта. Прежний европейский рекорд превысила и юная Наташа Румянцева. В европейском рейтинге в этом виде воднолыжницы из Дубны заняли, соответственно, первую и вторую строчки. Первыми из СССР! В 1978 году Марина Чересова установила второй рекорд Европы в фигурном катании на водных лыжах - на Мемориале Марка Стегно в Пардубице (Чехословакия). Эти традиционные соревнования проводились по общему для мужчин и женщин зачету. Настоящую сенсацию преподнесли старты в фигурном катании: сразу два результата выше официальных рекордов мира! 14-летний фигурист из Франции Патрис Мартен показал изумительную по сложности, динамичности и красоте программу и набрал 7300 очков (официальный рекорд мира для мужчин составлял тогда 7080 очков). Марина Чересова в предварительном круге продемонстрировала не менее динамичную и красивую программу и получила от судей оценку 5590 очков - результат выше не только принадлежащего ей же рекорда Европы, но и официального рекорда мира для женщин (5570 очков). В общем зачете спортсменка из Дубны заняла третье место – после двух сильнейших фигуристов-мужчин Патриса Мартена (в будущем многократного чемпиона и рекордсмена мира в фигурном катании и многоборье) и Франтишека Стегно. А юная Наташа Румянцева в том же году завоевала первые в советском воднолыжном спорте медали официального европейского чемпионата - среди юношей и юниоров. Он проходил в августе в Финляндии с участием 66 спортсменов из 15 стран, в сложных условиях: было очень холодно, ветрено, в поисках «тихой воды» старты начинались в 6 часов утра. Тем не менее, европейский дебют стал поистине «золотым» для дубненской спортсменки: она завоевала сразу четыре медали – две золотые и две серебряные. Победу в фигурном катании Наташе принес финальный результат в 4330 очков (далеко не рекордный для нее: год назад в той же Финляндии демонстрировала программу на 4860 очков). Стабильное выступление в слаломе и на трамплине (второе место в этих видах) обеспечило воднолыжнице из СССР «большую» золотую медаль – за победу в многоборье. Правда, тренеры ее результатам совсем не обрадовались: когда по приезде радостная ворвалась на воднолыжную базу, холодным душем стал их вопрос: «Медали – хорошо. Но с какими результатами ты их завоевала? Разве тебя к этому готовили?». Еще одно правило братьев Нехаевских для их учеников: не думайте о наградах, главное – показать тот результат, к которому вы готовы. Справедливости ради замечу, что на первых европейских чемпионатах в 1978 году дубненские спортсмены выступали без своих наставников (право сопровождать воспитанников на главные старты предстояло еще отвоевать). Насколько важны в юном (да и не только) возрасте тренерская поддержка, вовремя данный совет, показал первый для советских воднолыжников чемпионат Европы в группе Open – среди сильнейших. И в полуфинале, и в финале 15-летняя Наташа Румянцева упала на одной и той же (не самой сложной) фигуре, но помочь ей советом было некому. Ревела прямо в воде (и эти кадры остались в кинохронике). Упала и Марина Чересова. Первой советской чемпионкой Европы стала Инесса Потэс из Минска. «Славяне всегда должны быть сильными!» Сезон 1979 года начался соревнованиями в Великобритании на призы фирмы «Олд Спайс» - один из традиционных «турниров звезд» (его называли также неофициальным чемпионатом Европы). От СССР для участия в этом турнире были приглашены три спортсменки: чемпионка Европы Инесса Потэс из Минска, дважды рекордсменка Европы Марина Чересова, чемпионка и абсолютная чемпионка Европы среди девушек Наталья Румянцева из Дубны. Перед дубненскими спортсменками братья Нехаевские поставили задачу: суметь уже в первых стартах сезона показать рекордный результат. Соревнования проходили в один круг. Наташа Румянцева и Марина Чересова уверенно выиграли фигурное катание, заняв соответственно первое и второе места. Но из-за плохой погоды результаты не превышали рекордных. Тогда, по просьбе представителей СССР и некоторых других стран, были организованы специальные заезды на побитие рекорда, на которых Наташа Румянцева установила свой первый европейский рекорд в фигурном катании - 5670 очков, превысив прошлогоднее достижение Марины Чересовой. В конце июня – начале июля 1979 года в двух финских городах Харьявалта и Тампере проходила традиционная встреча сборных Финляндии и России. Наташа Румянцева показывает в первом круге этих соревнований 5900 очков - результат выше официального рекорда мира. А второй круг (в Тампере) приносит новый ошеломляющий результат: через пять дней после первого достижения Наташа демонстрирует новый рекордный результат - 6510 очков, сразу на 690 очков превышая лучшее мировое достижение (этого же года) Марии-Виктории Карраско из Венесуэлы. К сожалению, достижения дубненской спортсменки на матчевой встрече в Финляндии статуса официальных рекордов мира не получили. Тренеры поставили перед ней задачу, очень непростую, - повторить результаты на официальных международных соревнованиях. И их воспитанница сделала это! Сначала на юношеском чемпионате Европы, проходившем в Югославии, вновь показала в фигурах 5900 очков. На этот раз ее результат был признан новым - первым для СССР! - рекордом мира. Наташа Румянцева завоевали три золотые медали у девушек – в фигурном катании, прыжках с трамплина и многоборье. А еще одна воспитанница братьев Нехаевских, Галина Воробьева, стала чемпионкой Европы в фигурном катании среди юниоров. 33-й чемпионат Европы в группе Open проводился в Италии, в пригороде Рима Кастельгандольфо, известном как летняя резиденция Папы Римского. Титулы сильнейших оспаривали спортсмены из 18 стран. За их борьбой наблюдали около 60 тысяч зрителей. В предварительном круге фигурного катания Наташа Румянцева упала в конце первой полудистанции и, даже откатав отлично вторую, вышла в финал только третьей. Впереди - подруга по команде Марина Чересова и абсолютная чемпионка Европы-1978 шведка Анита Карлман. Неужели повторится горький урок прошлого года?! Но Валерий Нехаевский (на этот раз один из тренеров был рядом со своими спортсменами), видимо, нашел нужные слова поддержки. «Забудь про все, - сказал он. - Представь, что ты дома, у нас на Волге, на тренировке. Забудь про трибуны, думай, что на тебя смотрят в Дубне знакомые, близкие тебе люди, те, кто верит в тебя. И ты должна выступить красиво, так, чтобы тобой любовались. Попробуй представить, что на сцене в Большом театре идет балет, и балерина вдруг падает. Невозможно? Так вот, и для тебя это должно быть невозможным». Выступление каждой из финалисток проходило под аплодисменты стадиона. Но ни одна из спортсменок в финале не смогла избежать падения, кроме Наташи Румянцевой. Овация нарастала в течение всего времени прохождения обеих полудистанций. Закончившую выступление - с новым рекордом мира! - советскую спортсменку стадион приветствовал стоя. 6200 очков - таким был второй официальный мировой рекорд Натальи Румянцевой, принесший ей золотую медаль чемпионата Европы в фигурном катании. Марина Чересова стала бронзовым призером чемпионата Европы в этом виде. Участников чемпионата принимал Иоанн Павел II. Валерий Нехаевский (он возглавлял советскую делегацию) рассказывал потом, как заволновался: на приёме Папа поочередно подходил к каждой команде, руководители вставали на одно колено и, получив благословение, целовали его руку. Но он-то советский человек (хоть и беспартийный) - руку у религиозного деятеля целовать, вроде, не к лицу. Решил посмотреть, как поведёт себя в этой ситуации руководитель югославской команды коммунист Мушич. Тот просто склонил голову, приветствуя главу римско-католической церкви. Валерий, когда Папа подошел к советской команде, сделал то же самое и попытался приветствовать его на английском языке. «Не надо, я говорю по-русски», - сказал Иоанн Павел II. И продолжил, поздравив спортсменов с победой: «Славяне всегда должны быть сильными!». И привезли в подарок звание чемпиона мира Впереди, однако, был главный экзамен сезона – чемпионат мира. Впрочем, права участвовать в нем надо было еще добиться, и не у организаторов соревнований, в собственных спортивных инстанциях. Вылететь в Канаду, где проходил мировой чемпионат, советские спортсмены смогли только после того, как братья Нехаевские пообещали, что привезут золотую медаль, приняв на себя нелегкий груз ответственности. Чемпионат мира 1979 по воднолыжному спорту, 14-й по счету и первый для советских воднолыжников, проходил в Торонто (Канада), участвовали в нем ведущие мастера из 31 страны. Мировые рекорды в фигурном катании, установленные на чемпионатах Европы 1979 Натальей Румянцевой и ее французским сверстником Патрисом Мартеном, породили особо напряженную, даже нервозную обстановку. Уже упоминавшийся здесь тренер сборной Великобритании Дэвид Нейшнс, к примеру, заявил, что не видел такого напряжения борьбы на мировых чемпионатах в последние три десятка лет. Колоссальное напряжение, отсутствие опыта участия в соревнованиях высшего ранга, а следовательно, недостаточная психологическая подготовленность заметно сказались на выступлениях советских воднолыжниц (кроме Наташи Румянцевой в команду входили Марина Чересова и Инесса Потэс). К тому же в Канаде они выступали за новыми для них катерами «Ski Nautique», из-за позднего прилета не получив даже возможности опробовать их на официальных тренировках. В результате ни Инесса Потэс, ни Марина Чересова не смогли показать своих лучших результатов в фигурном катании. Наташа же Румянцева с поставленной задачей справилась блестяще: она была первой в фигурном катании и в предварительном, и в финальном круге, завоевав золотую медаль чемпионата мира с общей суммой 10480 очков. Ставшая серебряным призером в этом виде шведка Анита Карлман значительно отстала от советской воднолыжницы – 9720 очков. А «королева» фигурного катания, неоднократная чемпионка и рекордсменка мира Мария-Виктория Карраско из Венесуэлы осталась только третьей – 8080. О блистательной победе 16-летней дебютантки чемпионата мира из СССР сообщали мировые информационные агентства, эта новость была опубликована и в ведущих средствах массовой информации Советского Союза, включая главную газету страны «Правда». Дубненская школа братьев Нехаевских вышла в число ведущих мировых воднолыжных школ. Правда, у этой золотой медали была и обратная сторона. После победы на чемпионате мира в Канаде утром, перед тренировками, Валерий и Юрий Нехаевские по своему обыкновению сидели за чашкой кофе в баре гостиницы «Дубна». Здесь их и увидел академик Георгий Николаевич Флёров, один из самых известных дубненских ученых, пионер синтеза трансурановых элементов (в новом веке в его честь назовут 114-й элемент Таблицы Менделеева – флеровий). Подошел к братьям поздравить. Они поблагодарили, завязался обычный, вроде бы, разговор, и вдруг академик спрашивает прямо в лоб: «А что, ребята, враги у вас есть?». Братья даже растерялись: «Да, вроде, нет… Какие враги?». «Теперь будут», - сказал Георгий Николаевич. Эти слова Валерий и Юрий Нехаевские потом вспоминали не однажды… Вера ФЕДОРОВА