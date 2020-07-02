Искренне и сердечно поздравляем вас, Валентина Петровна, со знаменательной датой – 75-летием со дня рождения. В нашем городе на протяжении последних 50 лет вы человек известный. Известный своей активной гражданской позицией, которую не меняли, невзирая на многие политические веяния, что были за эти годы. Именно она позволила вам сделать немало полезных для города и его жителей дел в образовании и воспитании молодого поколения, культуре, здравоохранении, физкультуре и спорте. Стоит отметить, многое из этого существует и сейчас, видоизменившись и преобразовываясь в новых условиях. На всех направлениях работы, будь то в комсомоле, в партийных органах, в городской администрации - на посту начальника отдела по делам молодежи, и в период работы в Доме ветеранов, к любому делу вы всегда подходили и подходите ответственно, целеустремленно и творчески. Всегда стремитесь внести в него новое и интересное, позволяющее людям любого возраста раскрывать свой потенциал, проявлять активность. В конечном счете это все выдвигало вас на передовые позиции, которые получали высокую оценку у специалистов, и что самое главное - у жителей нашего города. Вашей увлеченностью, каким-либо интересным делом вы всегда стремитесь охватить как можно больше людей, что по праву делало и делает вас настоящим лидером. И не только в чисто профессиональных, но и досуговых сторонах жизни. Многие годы, Валя, ты остаешься и лидером в нашем комсомольском содружестве. Именно благодаря твоей энергии, настойчивости удается сохранять исторические традиции дубненского комсомола, регулярно получать заряд бодрости и активности от наших комсомольских встреч, что ты организуешь. Спасибо тебе за это. Дорогая Валя, Валентина Петровна, в день твоего славного юбилея желаем тебе доброго здоровья, долголетия, сил и энергии в преодолении всевозможных трудностей, что подкидывает нам жизнь. Пусть тебе сопутствуют успехи во всех делах. Желаем благополучия и счастья всей твоей семье. С уважением твои друзья и товарищи С. Бабаев, И.Гурко, С. Дзюба, Н. Прислонов, В. Прох, В.Серков, В. Трусов, В.Юдин, Н.Коныгина, С.Королев