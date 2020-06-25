Такого Дня медицинского работника, какой выдался в этом году, не помнят даже ветераны здравоохранения нашего города. Пожалуй, впервые за долгие годы не они – врачи, медсестры, младший медицинский персонал, пришли на торжественный праздничный вечер, который много лет подряд проводили на сцене Дворца культуры «Октябрь». Артисты ДК прибыли к виновникам торжества сами.

Это и трогательно, и приятно, когда им, заслуженным врачам, медсестрам, буквально на каких-то пятнадцать минут отлучившимся от своих рабочих мест (дежурные бригады даже во время праздника оставались на посту), говорили слова благодарности за благородный и самоотверженный труд артисты, сотрудники городской администрации во главе с М.Н. Даниловым, депутаты Мособлдумы… И награды и грамоты вручали прямо там же, в больничном дворе, на глазах пациентов, наблюдавших торжество через окна больничных палат.

За значительные достижения в сфере охраны здоровья населения города, самоотверженный труд в период распространения новой короновирусной инфекции и в связи с Днем медицинского работника Благодарственное письмо вручено коллективу Дубненской городской больницы под руководством главного врача А.В. Осипова, а также коллективу Дубненской подстанции скорой медицинской помощи (заведующий Е.И. Самошкин) и коллективу Дубненской стоматологической поликлиники (и.о. главврача О.Б. Новикова).

Почетным знаком Московской областной думы «За труды» награждены участковый терапевт Т.А.Герасимова и участковая медицинская сестра С.В. Калинина. Благодарственные письма из рук депутатов Мособлдумы А.В. Орлова и М.В. Шевченко получили заведующий инфекционным отделением П.В. Леонов, заведующий хирургическим отделением И.Н. Решетников, врач-офтальмолог О.Н. Фалина, врач аллерголог-иммунолог Н.Н. Суркова и врач анестезиолог-реаниматолог С.В. Сурнин.

Всем им, нашим дорогим докторам, медсестрам, санитарным работникам был посвящен концерт. Он стал достойным завершением торжества в честь ангелов в белых халатах.

Анна СУХАЯ

Фото Марины ГРИБОВОЙ