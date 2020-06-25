На выездном совещании в ОЭЗ «Дубна» обсуждались планы по строительству дамбы на левом берегу Волги для защиты района Российского центра программирования. К ее строительству намерены приступить в IV квартале 2020 года.

В ОЭЗ «Дубна» состоялось выездное рабочее совещание по вопросам корректировки проектной документации строительства защитной дамбы района Российского центра программирования. Совещание прошло под председательством руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанга Астахова. В нем приняли участие глава Дубны Максим Данилов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, а также представители Московско-Окского управления, гидротехнического отдела Управления проектирования ФГВУ «Центррегионводхоз», администрации г.о. Дубна, подрядных организаций.

Напомним, что строительство дамбы с придамбовым дренажем ведется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» и финансируется из федерального бюджета. Дамба должна защитить от затопления как объекты Особой экономической зоны «Дубна», так и предприятия научно-производственного комплекса и социальной инфраструктуры наукограда.

Участники совещания побывали на объекте, а затем в малом зале Конгресс-центра ОЭЗ состоялось обсуждение моментов, от которых зависит его сооружение. В том числе говорили о необходимости корректировки проектной документации, изменении конфигурации дамбы, обеспечивающей защиту территории от паводка, согласовании всей необходимой документации с АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и других вопросах.

По итогам совещания выработаны концепция и план мероприятий для скорейшей реализации проекта. Ожидаемое начало строительства -

IV квартал 2020 года, окончание строительства - I квартал 2023 года.

Светлана ЖУКОВА